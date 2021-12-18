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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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ROBLOX - Тупая игра как говорят многие или стоющая?

stalker1mayor avatar

stalker1mayor

December 18, 2021 at 06:05 PM

што можете сказать про игру? стоит ли скачивать?
jkhhtg avatar

jkhhtg

December 19, 2021 at 02:48 PM

Как по моему игра может понравится всем но только стоит найти свой режим
который будет интересен игроку
stalker1mayor avatar

stalker1mayor

December 19, 2021 at 03:41 PM

если играеш, посоветуй какойто режим

RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

December 19, 2021 at 07:07 PM

Топовая игра! Там есть миллионы режимов, хотя бы один тебе 100% зайдёт! И если ты выучишь программирование, ты даже зарабатывать реальные деньги на роблокс сможешь! Советую скачать сейчас, не пожалеешь! И да, хейтят его многие, но это стадники или фортнайтеры, которые толком в роблокс не играли и в нём до конца не разобрались.
sweetdreams5 avatar

sweetdreams5

December 20, 2021 at 09:02 PM

Нормальная игра, думаю просто дело вкуса)
sweetdreams5 avatar

sweetdreams5

December 20, 2021 at 09:03 PM

и предпочтения конечно же)
regba_lolka avatar

regba_lolka

December 20, 2021 at 10:34 PM

Нормальная игра, я её люблю из-за режимов
Anon1718948231 avatar

Anon1718948231

June 21, 2024 at 10:41 AM

Да Roblox это игра очень тупая Игра из за Причинов
1. Невозможно Получить Роблоксы
2. Забанено Около 2050 Тысяч
3. Нужно 13+ Человеку
4. Невозможно создать Игру на Android
5. Есть Срок Банов как 365 Дней и Максимальный Срок 90000000 Дней
6. Тупая Модерация, Которые Банит всех Которые Создали Ещё некоторые Аккаунты Перед Регистрацией
7. Банят Игроков Без Причины Если вы Сказали Нормальное Слово На 1 День Забанили Игрока Под именем molly24159625
8. Есть Хакеры Которые Банят без Причины
9. Есть Игры как Crossword [ A.2 ] Там Пишутся Такие Слова как i rafape Children Очень Много Раз из за Того Что Есть Script Kohl's Admin И вас Банят Навсегда
10. Есть 100 Видео В котором Говорится что Роблокс Банит игроков Без Причины таких Каналов Как Red Cat и i show Speed и другие.

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