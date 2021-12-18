што можете сказать про игру? стоит ли скачивать?
Как по моему игра может понравится всем но только стоит найти свой режим
который будет интересен игроку
если играеш, посоветуй какойто режим
Топовая игра! Там есть миллионы режимов, хотя бы один тебе 100% зайдёт! И если ты выучишь программирование, ты даже зарабатывать реальные деньги на роблокс сможешь! Советую скачать сейчас, не пожалеешь! И да, хейтят его многие, но это стадники или фортнайтеры, которые толком в роблокс не играли и в нём до конца не разобрались.
Нормальная игра, думаю просто дело вкуса)
и предпочтения конечно же)
Нормальная игра, я её люблю из-за режимов
Да Roblox это игра очень тупая Игра из за Причинов
1. Невозможно Получить Роблоксы
2. Забанено Около 2050 Тысяч
3. Нужно 13+ Человеку
4. Невозможно создать Игру на Android
5. Есть Срок Банов как 365 Дней и Максимальный Срок 90000000 Дней
6. Тупая Модерация, Которые Банит всех Которые Создали Ещё некоторые Аккаунты Перед Регистрацией
7. Банят Игроков Без Причины Если вы Сказали Нормальное Слово На 1 День Забанили Игрока Под именем molly24159625
8. Есть Хакеры Которые Банят без Причины
9. Есть Игры как Crossword [ A.2 ] Там Пишутся Такие Слова как i rafape Children Очень Много Раз из за Того Что Есть Script Kohl's Admin И вас Банят Навсегда
10. Есть 100 Видео В котором Говорится что Роблокс Банит игроков Без Причины таких Каналов Как Red Cat и i show Speed и другие.