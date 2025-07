Какие самые лучшие режимы в роблокс по вашему мнению?

Лично для меня - те где можно рисовать. 1. Spray Paint - неплохая игра, где позволено рисовать спреем по всей карте, понравится художникам, много наблюдателей, что могут оценить твой труд. Из минусов - эти же наблюдатели могут испортить твои творения (проблему можно решить покупкой дополнительных слоев), много детей что рисуют всякую гадость, много маминых политиков спорящих что же лучше, Россия или украина (в основном). 2. Speed Draw - режим, где тебе дается тема, и три минуты за которые ты должен нарисовать свой шедевр на заданную тему. по окончании времени нужно оценить творения других, в конце вы займете заслуженные (или не очень) призовые места. Из минусов - много друзей играют, которые друг другу завышают оценки, также есть и одиночные игроки, которые могут никак и не проголосовать, лишь бы он стал победителем. 3. Третья игра будет не по рисованию, это хоррор, - Short creepy stories - Короткие страшные истории. Очень хорошая графика, атмосферная по моему мнению игра, есть как одиночный режим так и мультиплеер, я бы не сказал что истории страшные, лично для меня, но возможно, хотя даже да, много кому страшно, сюжет есть, можно в него погрузиться, думаю будет интересно. 4. The Mimic - тоже хоррор, также хорошая графика, игра сделана в азиатской, а точнее если не ошибаюсь в японской тематике, основана на японских мифах и страшилках, очень атмосферно, очень интересно, можно поиграть одному и с друзьями. 5. Red light green light - опять хоррор, сделанный по мотивам сериала игра в кальмара, графика неплохая, в одной игре могут присутствовать до ста человек, это круто, это весело, вообщем режим хороший. 6 Gods will - Воля богов, хоррор, сделанный по фильму с таким-же названием. Режим сам по типу игры в кальмара, только, мне кажется, масштабнее, больше игр внутри, идут они не по порядку а на рандом, скучно не будет. Графика отличная. На этом мой список закончен.

