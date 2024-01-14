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SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Какие самые лучшие режимы в роблокс по вашему мнению?

Amir299229 avatar

Amir299229

January 14, 2024 at 12:44 AM

Какие самые лучшие режимы в роблокс по вашему мнению?
LordSnev avatar

LordSnev

March 11, 2024 at 02:01 AM

Лично для меня - те где можно рисовать.
1. Spray Paint - неплохая игра, где позволено рисовать спреем по всей карте, понравится художникам, много наблюдателей, что могут оценить твой труд. Из минусов - эти же наблюдатели могут испортить твои творения (проблему можно решить покупкой дополнительных слоев), много детей что рисуют всякую гадость, много маминых политиков спорящих что же лучше, Россия или украина (в основном).
2. Speed Draw - режим, где тебе дается тема, и три минуты за которые ты должен нарисовать свой шедевр на заданную тему. по окончании времени нужно оценить творения других, в конце вы займете заслуженные (или не очень) призовые места. Из минусов - много друзей играют, которые друг другу завышают оценки, также есть и одиночные игроки, которые могут никак и не проголосовать, лишь бы он стал победителем.
3. Третья игра будет не по рисованию, это хоррор, - Short creepy stories - Короткие страшные истории. Очень хорошая графика, атмосферная по моему мнению игра, есть как одиночный режим так и мультиплеер, я бы не сказал что истории страшные, лично для меня, но возможно, хотя даже да, много кому страшно, сюжет есть, можно в него погрузиться, думаю будет интересно.
4. The Mimic - тоже хоррор, также хорошая графика, игра сделана в азиатской, а точнее если не ошибаюсь в японской тематике, основана на японских мифах и страшилках, очень атмосферно, очень интересно, можно поиграть одному и с друзьями.
5. Red light green light - опять хоррор, сделанный по мотивам сериала игра в кальмара, графика неплохая, в одной игре могут присутствовать до ста человек, это круто, это весело, вообщем режим хороший.
6 Gods will - Воля богов, хоррор, сделанный по фильму с таким-же названием. Режим сам по типу игры в кальмара, только, мне кажется, масштабнее, больше игр внутри, идут они не по порядку а на рандом, скучно не будет. Графика отличная.
На этом мой список закончен.
Anon1710343926 avatar

Anon1710343926

March 13, 2024 at 09:10 PM

евейд
123436 avatar

123436

April 9, 2024 at 02:20 PM

думаю это мм2 , или тавар оф хелл , speed draw но на данный момент я с пк и мне удобнее всего играть в мм и в 3008 SCP))

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