PROGRESSBAR 95 - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Progressbar 95 - гайд, что это такое? Почти все для тех, кто только начал играть!

Progressbar 95

Простая, но интересная игра про ОС, в которой можно поностальгировать.

КАКИЕ ЕСТЬ ОС?

У нас есть два типа ОС: macOS и Windows. У Windows есть 33 версии, а у macOS - 17. Всего вместе будет 50 версий.





ГЕЙМПЛЕЙ И РЕЖИМЫ

Режимов здесь 17. Основной - это Прогрессбар, где мы должны заполнить полоску синими сегментами, которые падают. Также будут падать и другие сегменты.





СЕГМЕНТЫ Синие сегменты дают +1 к прогрессу. Оранжевые сегменты мешают проходить уровень, потому что за них мы не получаем баллы. Красные сегменты сбрасывают ваш прогресс уровня к нулю. Розовые сегменты убирают последний сегмент. Не стоит недооценивать их, так как они помогают убирать желтые сегменты. Серые сегменты ничего не делают для прогресса. Зеленые сегменты, если вы их словите, то сразу же выиграете. Голубые сегменты, как синие, только с них можно получить 2 или 3 синих сегмента. Разноцветные сегменты дают рандомный сегмент.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК И ЕГО УЛУЧШЕНИЕ

В игре есть 9 компонентов ПК: Процессор, Оперативная память, Жесткий диск, Накопитель, Видеокарта, Звуковая карта, DVD-ROM, Монитор и Модем. Каждое улучшение меняет компьютер.





КОМАНДНАЯ СТРОКА

Как говорит игра, ее используют настоящие хакеры. В ней можно получать баллы и пасхальные яйца, которые после игры также превращаются в баллы. Чтобы узнать список всех команд, напишите HELP.





ЛУЧШИЙ ДРУГ ВЕДРО

Ведро будет с нами все время. Оно может задавать разные вопросы. У него есть настроение, мы можем погладить или дразнить его, также ему может присниться кошмар, и если вы его разбудите, то оно будет счастливое. Если вы будете его кормить читами, мусором и спамом с почты, то на второй день он даст вам баллы.





СКРЕПКА И ЕГО ДРУЗЬЯ

Скрепка - наш враг, он мешает нам проходить уровни. Она может появиться просто и будет нам мешать проходить, но также она может быть с динамитом, и если мы приблизимся к ней, то у нас сбросится прогресс уровня к нулю. Также есть попапы. Они появляются в случайном месте, и мы должны их закрыть. Они могут бегать.





УЛУЧШЕНИЕ ВЕРСИЙ ОС

Улучшения ОС могут быть 6 типов: Обычная, Про, Эксперт, Мастер, Адепт, Гранд.





ДОСТИЖЕНИЯ

Всего есть 99 достижений. Также есть парочка секретных, которые можно только угадать. Все они очень интересные.





ПОЧТА

В ней также можно получать баллы, просто отвечая на письма. Также можно кормить ведро спамом. И вам может прийти письмо от Progressbar 95, в котором можно поиграть в игру, только в текстовом виде.





ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ

Скачать можно в Play Market, App Store и Steam.

Всем спасибо, кто дочитал статью до конца. Был рад помочь!