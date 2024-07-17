GemЗарабатывать

Дождь

Gem314

scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
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Какие плейсы посоветуйте в роблокс?

SnowKinGG avatar

SnowKinGG

July 17, 2024 at 08:06 PM

Пожалуйста не во что поиграть какие плейсы есть?
PapanyaArthas avatar

PapanyaArthas

July 20, 2024 at 01:05 PM

А в какие примерно хотел бы поиграть? Роблокс большая платформа, и плейсов там очень много. Могу посоветовать A dusty trip, очень крутой режим и можно на долго затянутся с друзьями :)
Genyi1231 avatar

Genyi1231

July 25, 2024 at 12:57 AM

Могу посоветовать паркур на английском напиши и могу еще посоветовать кс го если ты на компе
Bombbimbus321 avatar

Bombbimbus321

July 29, 2024 at 04:59 PM

state of anarchy
op666 avatar

op666

July 29, 2024 at 10:13 PM

brookhaven
и
ещё ответь или умри
Diana_Blues avatar

Diana_Blues

September 17, 2024 at 06:37 PM

Twenty One и Wild West
Fr0stickk avatar

Fr0stickk

September 28, 2024 at 05:59 PM

Blox fruits
ghmnrt avatar

ghmnrt

September 29, 2024 at 06:38 PM

Deepwoken
MrCat8568 avatar

MrCat8568

October 1, 2024 at 05:31 AM

Пока все пишут названия популярных плесов я раскажу про не популярную

Bad cat - Вы играете за кота который все ломает и крушит пока хозяйка ушла с дома - чем больше вы поламали придметов тем больше ваш уровень тем больше ваш уровень тем больше локаций вам доступно также в верху есть реакции хозяйки что вы поломали - подушку, телефизор или картину она на все реагирует и не просто "онет! " или "что ты зделал!" она всегда интересно реагировает, также в игре есть типо мини сюжета также иногда стречается паркури и диологи ( вроде бы) минус - игра питается вижить с вас деньги с всякими скина на кота или ускорениям но другие игры от этого разраба на самом деле очень даже класние, возможно они питаются вижить деньги потомучто ета ихня самая популярная игра,ставлю этой игре 7 баллов из 10 - можно не плохо провести время :smiley_cat:

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