Jak ci się nudzi to możesz sobie ogarnać albo ci się spodoba albo nie :)

Warto po prostu wchodzisz 2-3 razy dziennie na 10-15 minut klikasz co potrzeba i wracasz do swoich zajęć, fajny sposób na odpoczynek i przyjemne sspędzenie czasu :D

rafisto

Kolejna gra typu - zaloguj się - zbierz surowce - rozbuduj (cokolwiek) lub zbieraj - wyloguj się... Jeżeli taki typ rozgrywki przypadł Ci do gustu to warto, jeśli nie to nie warto.