Ivern w dżungli - Poradnik

Witam, napiszę wam o tym jak grać Ivernem w dżungli. Zapraszam do lektury. Build: Grając Ivernem zaczynamy z itemami, które są w polecanych (Talizman Łowcy, Odnawialna Misktura). Natomiast nie ulepszamy smite'a od początku gry jak jest to z większością dżunglerów. Po zbudowaniu piątego przedmiotu, sprzedajemy Talizman Łowcy. Typowy build to: Ioniańskie Buty Jasności Umysłu Bluźnierczy Graal Athene Odkupienie Naszyjnik Żelaznych Solari Anioł Stróż Potral Zz'Rot Co do run to są dwie drogi. Normalne AP i takie pod Iverna: Normalne AP:Czerwone: 9x Przebicie odporności Żółte: 9x Pancerz Niebieskie: 9x Odporność na magię Esencje: 3x Moc umiejętności Pod Iverna: Czerwone: 9x Prędkość Ataku Żółte: 9x Zdrowie na 18. poziomie Niebieskie: 9x Odporność na magię na 18. poziomie Esencje: 3x Prędkość Ruchu Wskazówki: Zawsze zaczynamy na blue. Start na redzie skończy się szybkim skończeniem many. Podczas robienia smoka, postawiamy krzaki na siebie, dragona i sojuszników. Gdy nasz strzelec jest zabijany podczas teamfight'u, dajemy na niego [E], tarcze z Solari i Odkupienie. Specjalizacje: 0/18/12 Zaciekłość: Nic Przebiegłość: Wędrowiec, Znajomość Run, Kontemplacja, Dar Zielonego Ojca, Inteligencja, Błogosławieństwo Piewcy Wiatrów Determinacja: Zdrowienie, Odkrywca, Runiczna Zbroja, Przenikliwość Ciekawostki: Pełne imię/nazwa Iverna to Ivern Krzewobrody. Tytuł Iverna to "Zielony Ojciec", a istnieje specjalizacja "Dar Zielonego Ojca". W tle skórki "Cukierkowy Król Ivern" widać Poppy jako lizaka. To już wszystko na temat Iverna. Poradnik jest przeznaczony głównie dla początkujących. Pozdrawiam, cuqierek.