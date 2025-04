5rK

Shakes And Fidget to darmowa gra przeglądarkowa. Możemy wybrać jedną z trzech profesji: Zwiadowca, Wojownik, Mag. Zwiadowca- Duża liczba uników i średnie obrażenia dają mu przewagę nad Wojownikiem w walce. Niestety zwiadowca ma bardzo mało życia. Grając zwiadowcą musimy skupić się na zręczności i wytrzymałości. Jest to najlepsza profesja do szybkiego zdobycia wysokiego rankingu. Nie polecam tej profesji dla początkujących. Wojownik- Średnia liczba bloków i małe obrażenia, lecz dużo zdrowia dają mu przewagę nad magiem. Grając wojownikiem musimy skupić się na sile i wytrzymałości. Jest to dobra profesja do początkujących, ze względu na łatwość tej profesji; dobra pozycja w rankingu, łatwość robienia lochów. Niestety Wojownik ma bardzo małe szanse na wygranie ze zwiadowcą co, przy niektórych potworach w lochach może sprawić nam nie lada problem. Mag- OGROMNE obrażenia, mało zdrowia i brak uników czy bloków. To sprawia, że mag ma spore problemy w grze. Co daje mu przewagę w walce z zwiadowcą to to, że mag nie może unikać czy robić bloków, ale nikt też nie może unikać jego ciosów. Grając magiem należy skupić się na inteligencji, wytrzymałości i trochę na szczęściu. Jest to dobra postać dla początkujących, lecz nie najlepsza. Bardziej polecam grać wojem. Rozpoczęcie przygody. Aby dobrze rozpocząć przygodę należy najpierw potwiedzić e-mail, aby dostać 15 darmowych grzybów. Na start dostajemy 10 grzybów plus 15 z e-mailu. Najlepiej kupić w stajni Gryfosmoka za 25 grzybów. Należy pamiętać, że Sfgame to gra długo falowa, dlatego najlepiej oszczędzać grzyby. Na 10 poziomie można napisać do jakieś gildii z prośbą o przyjęcie, ponieważ gildia daje bonusy doświadczenia i złota. Jak rozsądnie wydawać grzyby. Grzyba dostajemy z każdej pierwszej misji w karczmie. Po kilku dniach (pasek awanturniczości odnawia się po północy) oszczędzania uzbieramy dużo sumkę grzybów. Najlepiej wydać je na weekend doświadczenia, pijąc kufle u barmana. Kufle regenerują pasek awanturniczości +20 za każdy kufel piwa (max.10). Weekendy W każdy weekend (sobota i niedziela) jest jeden z czterech event'ów : - Weekend Mądrości -dodatkowe doświadczenie z misji, - Weekend Epicki- większa szansa na znalezienie itemów epickich, - Boom Gospodarczy (Gorączka Złota) - więcej złota z misji i z warty, - Skarby lasu (dawniej Grzybowe Żniwa) -więcej grzybów z karczmy. -http://forum.sfgame.pl/showthread.php?t=30253 Są to najbardziej podstawowe wskazówki. Mam nadzieję, że pomogłem! 5rk