Какая лучшая нация в War Thunder

smgSKY Всех волнует вопрос что же лучше качать Abrams или Т-72Б3?F16 или Mig-29?

rooome Я сначала играл за СССР, потом переключился на Германию. :)

Semenkaz7 1.Германия по своей ветке танки хорошие особенно разновидности ТИГР'ов

2.СССР в ветке есть не только СССР то танки современной России.

3. Япония или США сказать нечего танки и самолёты норм





babagi333 СССР ЗА ДАМБАС

omirah 1. Вероятно немцы

2. Американцы

3.СССР

sava7770 В ссср начальные танки имба

sava7770 В ссср начальные танки имба

murzuk451 СССР КОНЕЧНО!СЛАВА СТАЛИНУ

kyrolesov Я не знаю, коммент ради гемов

ForCraft Я тоже

I_SIDGE_I Как игрок уровня 100, могу сказать, что лучше новичку качать СССР до рейтинга 7.3 , а потом переходить на США или Германию.

Baba_lilya мне кажется так:

1.германия

2.СССР

3.япония/сша

Mizenee для начала лучше СССР





Mizenee для начала лучше СССР





Dgdsf Для самолётов легче немцы. Для танков СССР.

kerka_90 германия





Tsvid У немцев, пожалуй самая интересная ветка

sisdbh думою ссср

norm_ne_ хм... славу ссср

Vexcs03 конечно же СССР

fiwo я качаю германию самую левую ветку и там у 3 танка пули в один вистрел уничтожают почти все танки но башня не крутится совсем и он не очень бистрий

123mfxl США 100%

vitalik729 СССР, Немцы, США

sanyazxcaye Germany and USA

masterice за императора





shevalega Germany only

february1337 за императора

ReMixDragon А ты случаем не за Германию играешь ? )





Sizer_2_0 стопудова Германия

k1ruushaa Germany





Anonymous1708255822 1.Германия по своей ветке танки хорошие особенно разновидности Тигров (топ)

2.СССР в ветке есть не только СССР то танки современной Рашки

3. Япония или США сказать нечего танки и самолёты норм но не топ



Anonymous1708255822 стопудова Германия топ

konek1m шведы и немцы

PerQa Ох уж эта немеция



