Какая лучшая нация в War Thunder

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Rain

Gem300

novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
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Какая лучшая нация в War Thunder

smgSKY avatar

smgSKY

February 26, 2023 at 01:45 AM

Всех волнует вопрос что же лучше качать Abrams или Т-72Б3?F16 или Mig-29?
rooome avatar

rooome

February 26, 2023 at 03:09 PM

Я сначала играл за СССР, потом переключился на Германию. :)
Semenkaz7 avatar

Semenkaz7

February 28, 2023 at 12:53 PM

1.Германия по своей ветке танки хорошие особенно разновидности ТИГР'ов
2.СССР в ветке есть не только СССР то танки современной России.
3. Япония или США сказать нечего танки и самолёты норм

babagi333 avatar

babagi333

February 28, 2023 at 08:53 PM

СССР ЗА ДАМБАС
omirah avatar

omirah

March 10, 2023 at 10:14 PM

1. Вероятно немцы
2. Американцы
3.СССР
sava7770 avatar

sava7770

May 9, 2023 at 05:08 PM

В ссср начальные танки имба
sava7770 avatar

sava7770

May 9, 2023 at 05:09 PM

В ссср начальные танки имба
murzuk451 avatar

murzuk451

May 12, 2023 at 09:26 PM

СССР КОНЕЧНО!СЛАВА СТАЛИНУ
kyrolesov avatar

kyrolesov

May 18, 2023 at 07:05 PM

Я не знаю, коммент ради гемов
ForCraft avatar

ForCraft

May 18, 2023 at 08:18 PM

Я тоже
I_SIDGE_I avatar

I_SIDGE_I

May 20, 2023 at 01:22 PM

Как игрок уровня 100, могу сказать, что лучше новичку качать СССР до рейтинга 7.3 , а потом переходить на США или Германию.
Baba_lilya avatar

Baba_lilya

May 27, 2023 at 11:35 PM

мне кажется так:
1.германия
2.СССР
3.япония/сша
Mizenee avatar

Mizenee

May 28, 2023 at 09:56 PM

для начала лучше СССР

Mizenee avatar

Mizenee

May 28, 2023 at 09:56 PM

для начала лучше СССР

Dgdsf avatar

Dgdsf

June 10, 2023 at 02:46 PM

Для самолётов легче немцы. Для танков СССР.
kerka_90 avatar

kerka_90

June 28, 2023 at 09:03 PM

германия

Tsvid avatar

Tsvid

July 9, 2023 at 01:37 AM

У немцев, пожалуй самая интересная ветка
sisdbh avatar

sisdbh

July 9, 2023 at 04:29 PM

думою ссср
norm_ne_ avatar

norm_ne_

July 11, 2023 at 01:02 AM

хм... славу ссср
Vexcs03 avatar

Vexcs03

July 14, 2023 at 12:19 AM

конечно же СССР
fiwo avatar

fiwo

August 6, 2023 at 09:18 PM

я качаю германию самую левую ветку и там у 3 танка пули в один вистрел уничтожают почти все танки но башня не крутится совсем и он не очень бистрий
123mfxl avatar

123mfxl

August 6, 2023 at 11:17 PM

США 100%
vitalik729 avatar

vitalik729

August 10, 2023 at 01:35 PM

СССР, Немцы, США
sanyazxcaye avatar

sanyazxcaye

August 19, 2023 at 02:46 AM

Germany and USA
masterice avatar

masterice

August 19, 2023 at 03:59 PM

за императора

shevalega avatar

shevalega

August 19, 2023 at 10:06 PM

Germany only
february1337 avatar

february1337

August 20, 2023 at 01:42 AM

за императора
ReMixDragon avatar

ReMixDragon

August 21, 2023 at 01:38 AM

А ты случаем не за Германию играешь ? )

Sizer_2_0 avatar

Sizer_2_0

February 2, 2024 at 05:06 PM

стопудова Германия
k1ruushaa avatar

k1ruushaa

February 13, 2024 at 11:10 PM

Germany

Anonymous1708255822 avatar

Anonymous1708255822

February 19, 2024 at 02:40 AM

1.Германия по своей ветке танки хорошие особенно разновидности Тигров (топ)
2.СССР в ветке есть не только СССР то танки современной Рашки
3. Япония или США сказать нечего танки и самолёты норм но не топ
Anonymous1708255822 avatar

Anonymous1708255822

February 19, 2024 at 02:42 AM

стопудова Германия топ
konek1m avatar

konek1m

February 20, 2024 at 01:02 AM

шведы и немцы
PerQa avatar

PerQa

February 27, 2024 at 01:19 AM

Ох уж эта немеция

enuvp9een avatar

enuvp9een

December 15, 2024 at 07:17 PM

США лучше всего!

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