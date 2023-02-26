Какая лучшая нация в War Thunder

Всех волнует вопрос что же лучше качать Abrams или Т-72Б3?F16 или Mig-29?
Я сначала играл за СССР, потом переключился на Германию. :)
1.Германия по своей ветке танки хорошие особенно разновидности ТИГР'ов
2.СССР в ветке есть не только СССР то танки современной России.
3. Япония или США сказать нечего танки и самолёты норм
1. Вероятно немцы
2. Американцы
3.СССР
В ссср начальные танки имба
В ссср начальные танки имба
СССР КОНЕЧНО!СЛАВА СТАЛИНУ
Я не знаю, коммент ради гемов
Как игрок уровня 100, могу сказать, что лучше новичку качать СССР до рейтинга 7.3 , а потом переходить на США или Германию.
мне кажется так:
1.германия
2.СССР
3.япония/сша
Для самолётов легче немцы. Для танков СССР.
У немцев, пожалуй самая интересная ветка
я качаю германию самую левую ветку и там у 3 танка пули в один вистрел уничтожают почти все танки но башня не крутится совсем и он не очень бистрий
А ты случаем не за Германию играешь ? )
1.Германия по своей ветке танки хорошие особенно разновидности Тигров (топ)
2.СССР в ветке есть не только СССР то танки современной Рашки
3. Япония или США сказать нечего танки и самолёты норм но не топ