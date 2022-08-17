Подскажите пожалуйста добрые люди, что такое эти ваши глайдеры и где можно посмотреть сколько я использовал их?
ну это что то вроде типа летательного умения но вот как их получить 50 и использовать я пока не знаю
Короч я уже разобрался, смотри. Там надо просто 15 уровень, про 50 глайдеров брехня.
У меня глайдер на 17 только появился, а квест с 15 уровнем и без глайдеров сдался.
да я уже тоже понял что такое глайдер только не могу понять сколько раз я его уже использовал и посмотреть не могу в игре ни где не написано не в достижениях не в статистике сколько раз использовал глайдер мне что скрин в полете делать на глайдере или что ??
вобщем сделал скрин со всеми показаниями незнаю сижу джу что дальше будет глайдер раз 100 уже использовал
Чел, ещё раз говорю глайдеры вообще нахрен в квесте не здались, главное 15 уровень.
ясно но прикол в том что я вчера выполнил отправил на проверку скрин где минимум в 3 таблицах написанно про 15 уровень персонажа и я уже со вчерашнего вечера жду они не приняли все то я сижу жду жду
жди братан) Это умение тебе пригодится!
ну как, все таки приняли или нет?
ну как, все таки приняли или нет?
Как уже прошедший этот квест могу сказать точно - приняли!
я вот добил 15 уровень, отправил. Боюсь что не примут
а сколько вы примерно ждали?
:confused:
Сколько ждать это индивидуальность. Я ждал час, мой друг около дня, не боись, если не примут, то напиши в поддержку на английском языке и всё.