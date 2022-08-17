Глайдеры

Lostie1 Подскажите пожалуйста добрые люди, что такое эти ваши глайдеры и где можно посмотреть сколько я использовал их?

JuanCarlos9 ну это что то вроде типа летательного умения но вот как их получить 50 и использовать я пока не знаю





Lostie1 Короч я уже разобрался, смотри. Там надо просто 15 уровень, про 50 глайдеров брехня.

Lostie1 У меня глайдер на 17 только появился, а квест с 15 уровнем и без глайдеров сдался.

JuanCarlos9 да я уже тоже понял что такое глайдер только не могу понять сколько раз я его уже использовал и посмотреть не могу в игре ни где не написано не в достижениях не в статистике сколько раз использовал глайдер мне что скрин в полете делать на глайдере или что ??

JuanCarlos9 вобщем сделал скрин со всеми показаниями незнаю сижу джу что дальше будет глайдер раз 100 уже использовал

Lostie1 Чел, ещё раз говорю глайдеры вообще нахрен в квесте не здались, главное 15 уровень.

JuanCarlos9 ясно но прикол в том что я вчера выполнил отправил на проверку скрин где минимум в 3 таблицах написанно про 15 уровень персонажа и я уже со вчерашнего вечера жду они не приняли все то я сижу жду жду

Lostie1 жди братан) Это умение тебе пригодится!

ilay6674 ну как, все таки приняли или нет?

ilay6674 ну как, все таки приняли или нет?

Lostie1 Как уже прошедший этот квест могу сказать точно - приняли!

ilay6674 я вот добил 15 уровень, отправил. Боюсь что не примут

ilay6674 а сколько вы примерно ждали?

:confused:



Lostie1 Сколько ждать это индивидуальность. Я ждал час, мой друг около дня, не боись, если не примут, то напиши в поддержку на английском языке и всё.