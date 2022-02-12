Как же активировать аккаунт?

Fredber123 Сдесь вы можете помочь новичкам

Fredber123 как активировать аккаунт?





Fredber123 я прост хз





Fredber123 помогите по братски как нормальные люди пожалуйста





Fredber123 поможите пжжж?

Fredber123 жу жу жу я жужу

Fredber123 гал



















инка

Fredber123 ху

































































































































































































































































































































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Fredber123 площшропщрш

































































































































































































































































































































































































































































кто прочитал тот лох

Gopkalik tsdasdasdsadeafdsfsad

Gopkalik asdaghdrgdfghd

Gopkalik hdfgddhgdfghd

Gopkalik ghdfghdfjhgdgh

Gopkalik dhgjhjdghjgh

Fredber123 спасибо чел

Vovan4ik_2019_vovan Попробую сыграть в нее.Спасибо за статью!





Vovan4ik_2019_vovan ertewtwretwetrew

Vovan4ik_2019_vovan wretwertwertewtwe

Vovan4ik_2019_vovan ewrtewrtewrtewrtwert

Vovan4ik_2019_vovan erwtertewtwe

Vovan4ik_2019_vovan rdsehbdsberhgtdf

FroggyUwU Рил, как???

Fredber123 Заходишь в +(БОЛЬШЕ) И там нажимаешь активизция аккаунта и тебе на почту должно прийти письмо с активацией

Fredber123 хах понимаю

sosimorgena ВВерху красная кнопка нажимаешь на нее потом заходишь на почту которую указывал при создании аккаунта заходишь в письмо и на ссылку.ОПА!!!

Anonymous1593350198 аукрпкгриекнцумк

kirill119 РБИШГ7Щ8НДШ8ДН98ДН98ДНШГПОРПП

HELLO64124 НАДО НАЖАТЬ НА ССЫЛКУ СВЕРХУ





Martemonchik зачем делать так





Martemonchik я просто не понимаю







bersin Сдесь вы можете помочь новичкам

bersin ВВерху красная кнопка нажимаешь на нее потом заходишь на почту которую указывал при создании аккаунта заходишь в письмо и на ссылку.ОПА!!

pando337 тут новички за час про становятся

pando337 классная игра

Anon1644774258 активировать можно через бабки

pot_brawl хз в меню

DANIL228_ в меню

witherrrrr круто

ABDUKADIRYet за деньги дум