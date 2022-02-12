Как же активировать аккаунт?

Сдесь вы можете помочь новичкам
как активировать аккаунт?
помогите по братски как нормальные люди пожалуйста
площшропщрш
кто прочитал тот лох
Попробую сыграть в нее.Спасибо за статью!
Заходишь в +(БОЛЬШЕ) И там нажимаешь активизция аккаунта и тебе на почту должно прийти письмо с активацией
ВВерху красная кнопка нажимаешь на нее потом заходишь на почту которую указывал при создании аккаунта заходишь в письмо и на ссылку.ОПА!!!
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НАДО НАЖАТЬ НА ССЫЛКУ СВЕРХУ
Сдесь вы можете помочь новичкам
ВВерху красная кнопка нажимаешь на нее потом заходишь на почту которую указывал при создании аккаунта заходишь в письмо и на ссылку.ОПА!!
тут новички за час про становятся
активировать можно через бабки
Сдесь вы можете помочь новичкам