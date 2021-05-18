Rain

Gem167

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Фейсит или мм?

HokageUA avatar

HokageUA

May 18, 2021 at 05:06 AM

Понятно что на фейсите уровень игры выше но всё же если играть серьезно не по фанк то где?
Vetal66666 avatar

Vetal66666

May 18, 2021 at 09:58 AM

фейсит
legion228 avatar

legion228

May 18, 2021 at 11:28 AM

фейсит
shadow029218 avatar

shadow029218

May 18, 2021 at 09:36 PM

Фейсит лучше
Atr0 avatar

Atr0

May 18, 2021 at 11:32 PM

Но каниешна феи́сит
wa1zer avatar

wa1zer

May 21, 2021 at 07:33 PM

фейсит
sghjdo15 avatar

sghjdo15

May 23, 2021 at 01:46 PM

фасик
Buusya avatar

Buusya

May 23, 2021 at 01:56 PM

игра интересная но анти чит плохой
AnHeS avatar

AnHeS

May 24, 2021 at 08:52 PM

Если ради фана то мм, если для победы и киберспортивного направления то Faceit
dewizard avatar

dewizard

May 25, 2021 at 10:23 PM

ну в мм больше читеров чем на фейсите
Shavkatka avatar

Shavkatka

May 30, 2021 at 02:32 AM

я думаю что и то и то нужно для всех
offnik12 avatar

offnik12

May 30, 2021 at 10:03 PM

мм

bags123 avatar

bags123

May 30, 2021 at 10:24 PM

мм луче


_fey_ avatar

_fey_

May 31, 2021 at 09:29 PM

в мм читаки ну тут хз

NEKIT28700 avatar

NEKIT28700

June 1, 2021 at 10:36 AM

в фейсите лучше

googoooo avatar

googoooo

June 1, 2021 at 11:49 AM

фейсит забирает у тебя гдето 30 фпс а в мм нет.Вывод если у тебя мощнвй пк играй где хочешь ,а если слабый то в мм.
Anonymous1622528988 avatar

Anonymous1622528988

June 1, 2021 at 12:05 PM

карты передовой
Saiphan avatar

Saiphan

June 1, 2021 at 04:11 PM

Фейсит т. К мм стал менее популярен и играют там много читеров
Saiphan avatar

Saiphan

June 1, 2021 at 04:12 PM

Мониторинг ниша аж гривен до себя казначейства от лыжи аду
Saiphan avatar

Saiphan

June 1, 2021 at 04:13 PM

Лететь власть натощак шишек ехала найдём ух навигация гц фазы
NeyRey_220 avatar

NeyRey_220

June 2, 2021 at 03:25 PM

fgdfgdfgdfgdfg

StoryPvP_ avatar

StoryPvP_

June 2, 2021 at 03:45 PM

отправлено с моего смартфона и все что нужно для этого необходимо сделать это сегодня
morozovsobolenko avatar

morozovsobolenko

June 2, 2021 at 03:50 PM

Я думаю что мм

guy6412 avatar

guy6412

June 2, 2021 at 04:06 PM

сссп
с - суп
с - со
с - страшной
п - преправой
Anonymous1624101323 avatar

Anonymous1624101323

July 14, 2021 at 03:30 AM

фейсит по любому
olehpr avatar

olehpr

July 14, 2021 at 01:35 PM

Фейсит топ я считаю что мм давно умер
yato15 avatar

yato15

July 14, 2021 at 03:47 PM

что за вопрос? фасик конечно
themadfesh avatar

themadfesh

July 14, 2021 at 10:13 PM

конечно Фейсит
denis66613 avatar

denis66613

July 16, 2021 at 01:06 AM

мм лучше всех

denis66613 avatar

denis66613

July 16, 2021 at 01:07 AM

только тима поподается не изи
denis66613 avatar

denis66613

July 16, 2021 at 01:07 AM

а так норм
amogus213 avatar

amogus213

July 17, 2021 at 06:58 PM

фейсит
lopyxwat avatar

lopyxwat

July 17, 2021 at 06:59 PM

фейсит

Super_384 avatar

Super_384

July 18, 2021 at 04:01 PM

фейсит
xddddxdddd avatar

xddddxdddd

July 18, 2021 at 04:32 PM

фасик лучше
daffyduck13rus avatar

daffyduck13rus

July 19, 2021 at 02:05 PM

и то и то
amogus213 avatar

amogus213

July 19, 2021 at 03:48 PM

фейсит
sempai_csgorunpro avatar

sempai_csgorunpro

July 19, 2021 at 04:44 PM

и то и то ну лучше фейсит это звания
joestar_joseph avatar

joestar_joseph

July 19, 2021 at 04:45 PM

Фейсит намного лучше ибо звание прокачивается быстрее и искилл можно нехило апнуть
gepardiik666steam avatar

gepardiik666steam

July 19, 2021 at 06:46 PM

мм лучше
12

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