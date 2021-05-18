Фейсит или мм?

HokageUA Понятно что на фейсите уровень игры выше но всё же если играть серьезно не по фанк то где?

Vetal66666 фейсит

legion228 фейсит

shadow029218 Фейсит лучше

Atr0 Но каниешна феи́сит

wa1zer фейсит

sghjdo15 фасик

Buusya игра интересная но анти чит плохой

AnHeS Если ради фана то мм, если для победы и киберспортивного направления то Faceit

dewizard ну в мм больше читеров чем на фейсите

Shavkatka я думаю что и то и то нужно для всех

offnik12 мм





bags123 мм луче







_fey_ в мм читаки ну тут хз





NEKIT28700 в фейсите лучше





googoooo фейсит забирает у тебя гдето 30 фпс а в мм нет.Вывод если у тебя мощнвй пк играй где хочешь ,а если слабый то в мм.

Anonymous1622528988 карты передовой

Saiphan Фейсит т. К мм стал менее популярен и играют там много читеров

Saiphan Мониторинг ниша аж гривен до себя казначейства от лыжи аду

Saiphan Лететь власть натощак шишек ехала найдём ух навигация гц фазы

NeyRey_220 fgdfgdfgdfgdfg





StoryPvP_ отправлено с моего смартфона и все что нужно для этого необходимо сделать это сегодня

morozovsobolenko Я думаю что мм





guy6412 сссп

с - суп

с - со

с - страшной

п - преправой

Anonymous1624101323 фейсит по любому

olehpr Фейсит топ я считаю что мм давно умер

yato15 что за вопрос? фасик конечно

themadfesh конечно Фейсит

denis66613 мм лучше всех





denis66613 только тима поподается не изи

denis66613 а так норм

amogus213 фейсит

lopyxwat фейсит





Super_384 фейсит

xddddxdddd фасик лучше

daffyduck13rus и то и то

amogus213 фейсит

sempai_csgorunpro и то и то ну лучше фейсит это звания

joestar_joseph Фейсит намного лучше ибо звание прокачивается быстрее и искилл можно нехило апнуть