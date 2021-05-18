Понятно что на фейсите уровень игры выше но всё же если играть серьезно не по фанк то где?
игра интересная но анти чит плохой
Если ради фана то мм, если для победы и киберспортивного направления то Faceit
ну в мм больше читеров чем на фейсите
я думаю что и то и то нужно для всех
фейсит забирает у тебя гдето 30 фпс а в мм нет.Вывод если у тебя мощнвй пк играй где хочешь ,а если слабый то в мм.
Фейсит т. К мм стал менее популярен и играют там много читеров
Мониторинг ниша аж гривен до себя казначейства от лыжи аду
Лететь власть натощак шишек ехала найдём ух навигация гц фазы
отправлено с моего смартфона и все что нужно для этого необходимо сделать это сегодня
сссп
с - суп
с - со
с - страшной
п - преправой
Фейсит топ я считаю что мм давно умер
что за вопрос? фасик конечно
только тима поподается не изи
и то и то ну лучше фейсит это звания
Фейсит намного лучше ибо звание прокачивается быстрее и искилл можно нехило апнуть