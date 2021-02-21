Не принимают задание, что делать?

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Andre Holbrook
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Rain

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novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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Не принимают задание, что делать?

Zip007 avatar

Zip007

February 21, 2021 at 02:20 AM

Сделал задание не приняли, пришло уведомление что я якобы не создал новый аккаунт, я заново создал новый акк, опять не приняли, помогите
Ramirez145 avatar

Ramirez145

February 21, 2021 at 02:27 AM

Второй раз что написали при отказе. У меня просто похожая ситуация и информация будет не лишней.
Zip007 avatar

Zip007

February 21, 2021 at 02:34 AM

тоже самое что и в первый раз, еще такое сообщение приходит когда у тебя ник в игре и в сайте разные, и когда ты зарегался не по ссылке gamehag
fandom050 avatar

fandom050

March 10, 2021 at 11:48 PM

я целую два часа потратил чтобы получит 1-й уровень, а они не дают награду и как мне бит ??

fandom050 avatar

fandom050

March 10, 2021 at 11:53 PM

Я попробую еще раз, если они не дадут награды, тогда я поставлю себе низкую оценку :rage::rage:
GrigOffical avatar

GrigOffical

May 1, 2021 at 09:00 PM

Я отправил второй раз если не примут я пишу в поддержку
Raydzin avatar

Raydzin

June 23, 2021 at 03:00 PM

уже 15 часов жду чтоб приняли
Nasar6667 avatar

Nasar6667

August 23, 2021 at 01:48 PM

Здесь дают награду?
BanderD avatar

BanderD

August 24, 2021 at 10:20 AM

Если в течение часа не дали, считай всё.
ruzavinroma26 avatar

ruzavinroma26

August 24, 2021 at 11:15 AM

уже 15 часов жду чтоб принялиГ
mishaper1 avatar

mishaper1

September 6, 2021 at 09:27 PM

Геймхаг какого фига
почему если ты выполнил правильно мисию тог емы высылают через час
а если не правильно то через 35 часов
mishaper1 avatar

mishaper1

September 6, 2021 at 09:30 PM

Серйозно что не так с вашей платформой
почему надо регаться через вашы хреново сделаные сылки
и еще вы можете понять что у человека не бесконечность почт чтобы создать новый ак в игре особенно если вы говорить ты не зарегал новый акк

ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:15 PM

Да, с новыми акками это пздц. Ещё и задания могут не засчитать вообще, то очень сильно огорчает, так, это среднее приложение, и очень не многим подойдёт
ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:16 PM

а и ещё, подскажите, как фармить опыт, а то ну это просто смерть. Я сижу, пишу на форумах, статьи коменчу, сам написал статью(причём нормальную, пока ничего за неё не дали) я делаю все простые задания
ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:17 PM

не по играм, а внутри сайта, точнее, в мобильном приложении, так опыта мне вообще ни за что не начисляют. Почему?
Douma_Aki avatar

Douma_Aki

October 27, 2021 at 01:41 PM

я уже жду 1 час и не собираюсь начинать заново
77740 avatar

77740

October 27, 2021 at 04:53 PM

ДА ВОБЩЕ

FCShakhtar2 avatar

FCShakhtar2

October 30, 2021 at 02:07 PM

Стоит ли выполнять квест?
kiruha_bros avatar

kiruha_bros

October 30, 2021 at 02:52 PM

курнуж виним
Hellmor_228sas avatar

Hellmor_228sas

August 16, 2023 at 06:55 AM

mishaper1, Потому что это реф ссылки,когда по ним создают акк им деньги капают
nano_KONG avatar

nano_KONG

October 2, 2023 at 11:26 PM

Парни, чего вы бомбите ?)
Получить первый уровень можно за 5 минут, не приняли значит не приняли.
Вы ничего не вкладываете и хотите получить бесплатные призы за настоящие деньги..
разработчики gamehag за деньги заработанные на рекламе дарят вам бесплатные призы..
поэтому будьте благодарны и тому что есть, мне тоже не приняли квест, однако перед этим принимали за пару часов и я покупал призы.

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Не принимают задание, что делать? on Carnage Forum on Gamehag