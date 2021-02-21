Не принимают задание, что делать?

Zip007 Сделал задание не приняли, пришло уведомление что я якобы не создал новый аккаунт, я заново создал новый акк, опять не приняли, помогите

Ramirez145 Второй раз что написали при отказе. У меня просто похожая ситуация и информация будет не лишней.



Zip007 тоже самое что и в первый раз, еще такое сообщение приходит когда у тебя ник в игре и в сайте разные, и когда ты зарегался не по ссылке gamehag

fandom050 я целую два часа потратил чтобы получит 1-й уровень, а они не дают награду и как мне бит ??





fandom050 Я попробую еще раз, если они не дадут награды, тогда я поставлю себе низкую оценку :rage::rage:

GrigOffical Я отправил второй раз если не примут я пишу в поддержку

Raydzin уже 15 часов жду чтоб приняли

Nasar6667 Здесь дают награду?

BanderD Если в течение часа не дали, считай всё.



ruzavinroma26 уже 15 часов жду чтоб принялиГ

mishaper1 Геймхаг какого фига

почему если ты выполнил правильно мисию тог емы высылают через час

а если не правильно то через 35 часов

mishaper1 Серйозно что не так с вашей платформой

почему надо регаться через вашы хреново сделаные сылки

и еще вы можете понять что у человека не бесконечность почт чтобы создать новый ак в игре особенно если вы говорить ты не зарегал новый акк





ura200555 Да, с новыми акками это пздц. Ещё и задания могут не засчитать вообще, то очень сильно огорчает, так, это среднее приложение, и очень не многим подойдёт

ura200555 а и ещё, подскажите, как фармить опыт, а то ну это просто смерть. Я сижу, пишу на форумах, статьи коменчу, сам написал статью(причём нормальную, пока ничего за неё не дали) я делаю все простые задания

ura200555 не по играм, а внутри сайта, точнее, в мобильном приложении, так опыта мне вообще ни за что не начисляют. Почему?

Douma_Aki я уже жду 1 час и не собираюсь начинать заново

77740 ДА ВОБЩЕ





FCShakhtar2 Стоит ли выполнять квест?

kiruha_bros курнуж виним

Hellmor_228sas mishaper1, Потому что это реф ссылки,когда по ним создают акк им деньги капают

