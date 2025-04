buen juego no se por que se burlan

Melonchan

Se burlan más de los comentarios exagerados de los fanboys (los fans histéricos que juegan siempre, pero que se ofenden mucho y tratan de justificar argumentos que ya no se pueden evitar).



Más o menos así ven a los fans de Roblox:



- Un fan casual de Roblox dice que es divertido pero tiene algunas limitaciones (como los gráficos demasiado tiernos, la poca ventaja de pagar dinero, algunos juegos son muy cortos y simples).



- Un fanboy dice que es el mejor juego del mundo y que es totalmente perfecto. Comenzará a insultar a cualquiera que le demuestre lo contrario (aunque no tenga las pruebas).



- Un fan de los juegos gratis, que dice que todos los juegos son malos porque cuestan dinero.



Es evidente de cuales casos nos vamos a reir cuando los veamos (aquí he visto muchos pero no por eso me dedico a molestarlos hasta la humillación total, eso no da buena imagen).



A esto súmale cuando son niños (y niños que fingen ser adultos), por eso no te van responder con buenos argumentos, pues no tienen la experiencia o el vocabulario para discutir... y por eso terminan siendo presa de otras burlas.