te gusta el murder mistery?

Xcharagamerxd ami no tanto pero si juego

Angel_Atauje ami si me gusta un poco en mi opinion :)

deivids098 es bueno





sinombrxd el roblox es bueno :v

BanyGuerre si me gusta pero no lo juego mucho

JHONYER31 a mi si me gusta morder misteri pero me gusta más lumber tycoom me encanta.

KuKKi_owo si me gusta y lo juego cuando puedo

Azul14 si a mi me gusta

estreshaUwU a mi me gusta c: xq es mui divertido :V

yanosenada Hace 3 años si.Luego cambiaron el juego y ya no me gusta.

mmaxi132 de los mejores modos! :)





juannicolasbh es uno de los mejores juegos pa mi pero no tando xde

leocrak si es muy bueno de echo hay mejoro mucho y soy un poco pro

xXRAGXx Si es divertido



Gohanuwu si es divertido

jazjazuwu es un juego interesante aunque me gustaria que lo actualizaran u-u



fantamxa es muy bueno

ricardo_leon1 si :3 es muy bueno





ricardo_leon1 si





depressedangel A mi me gusta

MedusaGamer A mi casi no me gusta no me llama la atención

FloStar777 a mi si, aunque no lo juego mucho xd

FFARoL Solo lo juego cuando estoy con amigos, es muy divertido

Ninamino Realmente si