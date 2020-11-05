kubik1x3

Эта часть ещё лучше предыдущей, хорошая работа над ошибками :thumbsup: Наконец-то нет ненужных абзацов с одним предложением :) Никогда не любил идею разбивки одной статьи на несколько частей, но в данном случае это уместно, т.к. в этой игре столько всего, о чем нужно рассказать, что не поместилось бы в формате одной статьи, либо пришлось бы опускать некоторые подробности (что не круто), либо пытаться уместить всю информацию в одну статью, но это тоже не круто, т.к. статья получилась бы просто огроменная. Так что, в данном случае разбивка на неско часте вполне оправданна, но не стоит этим злоупотреблять.