Rain

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спам для лвл

bibika765 avatar

bibika765

November 5, 2020 at 07:25 PM

просто спам ребят
kubik1x3 avatar

kubik1x3

November 5, 2020 at 08:12 PM

Эта часть ещё лучше предыдущей, хорошая работа над ошибками :thumbsup: Наконец-то нет ненужных абзацов с одним предложением :) Никогда не любил идею разбивки одной статьи на несколько частей, но в данном случае это уместно, т.к. в этой игре столько всего, о чем нужно рассказать, что не поместилось бы в формате одной статьи, либо пришлось бы опускать некоторые подробности (что не круто), либо пытаться уместить всю информацию в одну статью, но это тоже не круто, т.к. статья получилась бы просто огроменная. Так что, в данном случае разбивка на неско часте вполне оправданна, но не стоит этим злоупотреблять.
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