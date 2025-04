AK-47

CaYzo c'est la meilleure arme ?

give_me_your_awp_pls nan je prefere l auto noob c est plus facile

amen_riehi i loce this ak

give_me_your_awp_pls yea yea i am d accord de ouf

Nanak8272 Il n'y a pas vraiment de meilleure arme, ca dépend du style de jeu



akram10 la meilleur arm c ak 47 ta raison frere

Scryzzed attention y a le style de jeux et le skill de jeux. . . desolé mais l'auto noob faut le faire pour jouer ranked avec ca, je pense que meme votre team vous dénigre

thesoldierofgames pour moi , il n y a pas de meilleur armé, car tout ça dépend de la manière dont tu joues . Après les gens vont souvent dire AK-47 car un bon nombre de grands joueurs pensent que c'est la meilleurs. Les trois dites "meilleures armes" sont l' AK-47 , la M4A4 et la M4A1-S et l'AWP . les fusils d'assauts sont les armes préférés pour une raison de polyvalence. Dégâts, portée,cadence de tire etc... Mais dans le fond, ces armes peuvent être inéficaces face à certaines situations. Un fusil un pompe peut vous sortir d'affaire, notamment dans les espaces clos. Et même si on part du principe que l'AK est la meilleure arme, ben cette théorie se démontte facilement. Simple, Dust II Longue middle, AWP vs AK-47 (en concidérant que les 2 joueurs son à niveau égal) ben AWP qui gagne. Donc tout ça, c'est relatif et il faut prendre énormémet de paramètrse en compte.

Poustigane Je ne pense pas qu'il y ai des meilleur armes ou des plus mauvaises cela dépend de votre façons de jouer. j'ai tendance à préférer l'AK47 mais certains vont dire qui préfèrent la MP7 par exemple

djoy_zzz m4 et plus rapide que ak

Megafortnoir12 ak est cheat

Thetemplarofgames Pour moi non. ça dépend de comment tu joues. Et on dit que c est l'AK parce que les joueurs pro l'adorent. Et qu'on croit automatiquement ce qu'ils disent ben parce qu'ils sont bons. Alors que franchement, ça dépend da la manière dont tu joues. Je me débrouille bien avec l'AK malgré la dispersion des balles (je crois que de tous les FA, c est la moins précise) . Et ça, la dispersion des balles croyez moi est un facteur important ! Tu sais pas gérer la dispersion des balles, tu vas pas faire grand chose avec. Mais je préfère quand même le FAMAS

bougihaaaa en vrai elle est bien





Thetemplarofgames je suis d'accord ! Je l'aime beaucoup aussi ! Mais bon comme je l'ai dis, certains vont pas réussirs à jouer avec

walid_bejaoui actually I can't play with it ????????????