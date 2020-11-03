Robux, как их очень быстро заработать?

ApelusinChanger Если знаете самые эфективные способы, напишите пожалуйста

BILIONst Нуможно играть в гамехаг делится с друзями и смотреть рикламы

Ftwscfh Чего рикламы

EngiiGreem Ну, быстрее на сайтах проходя викторины, или же на robux loto 2020

TrueTox1c Зарабатывайте камни душ, и покупайте робуксы у Gamehag. 2. Или же покупайте кейсы, и ждите удачи.

The_SoftLi лооооооооооооооооол

madname Обменяю 52 ROBUX на что ни то. Например: игры или гемы в стим....

hihiushs робкусы можно только задонатитб

madname неа, на сайте дают код на них, им можно поделится

Rasha_trik Советую сайт rbx land и rbxboost

Shytki_v_storony никак, не бывает быстрых робуксов бесплатно