Robux, как их очень быстро заработать?

Если знаете самые эфективные способы, напишите пожалуйста
Нуможно играть в гамехаг делится с друзями и смотреть рикламы
Ну, быстрее на сайтах проходя викторины, или же на robux loto 2020
Зарабатывайте камни душ, и покупайте робуксы у Gamehag. 2. Или же покупайте кейсы, и ждите удачи.
Обменяю 52 ROBUX на что ни то. Например: игры или гемы в стим....
робкусы можно только задонатитб
неа, на сайте дают код на них, им можно поделится
Советую сайт rbx land и rbxboost
никак, не бывает быстрых робуксов бесплатно
я заработал уж 5 робуксов на сайтах с заданиями, сейчас с этого же сайта перешёл сюда