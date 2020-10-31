я люблю игру

игра крутая 5из5 отзывово у меня нема
помню играл в это охх как я любил это
это хорошо вить игра не плохая
игра топ я кадждый день играю:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Попробуй в другой день, это обычно значит что суточный лимит в получении задания кончился, если же снова так же, сообщи мисти. Выбирай:
- I have a problem with the platform
-Technical problem.
- Other.
тему закрываю, ответ получен
ояжщрядплоядлопоґдажрпґвратлоотяряоячопчяояпаояоєярлєещоржядлртзєяоврьт
мне тоже нравится эта игра
From its mysterious core to its stormy surface, there's plenty to learn about the fifth planet from the sun. Read
Мне игра достаточно понравилось. Там офигенно развиваться.
From its mysterious core to its stormy surface, there's plenty to learn about the fifth planet from the sun. Read
я уже 3 день не могу доделать первое задание только
Прикольная игра, хочу сыграть
игра топ играю очень часто
Донат не слишком сильно душит, играть можно, да.
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