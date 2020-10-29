Rain

Gem875

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unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
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Получали вы КД? Если да, то сколько и как?

chkxmvxhchcu avatar

chkxmvxhchcu

October 29, 2020 at 11:18 PM

Я ещё нет. Выполняю предложение. КД придут? Или это неправда?
timka_333 avatar

timka_333

October 29, 2020 at 11:44 PM

ну смотря как никогда не пытайся подсунуть администрации гейм хаг другой скриншот
timka_333 avatar

timka_333

October 29, 2020 at 11:44 PM

ну смотря как никогда не пытайся подсунуть администрации гейм хаг другой скриншот
iBICH avatar

iBICH

October 29, 2020 at 11:49 PM

поверь мне если ты привязал акк к почте своей то робаксы придут
mirraksenz avatar

mirraksenz

October 30, 2020 at 12:25 AM

я ещё не т
xXxlaghtxX avatar

xXxlaghtxX

October 30, 2020 at 01:15 AM

да ,200
xXxlaghtxX avatar

xXxlaghtxX

October 30, 2020 at 01:16 AM

ну всего у меня 200 а сколько заработал я хз
BILIONst avatar

BILIONst

October 30, 2020 at 07:19 AM

Нет мне нужен 3 лвл
omega_sans12345 avatar

omega_sans12345

October 30, 2020 at 01:18 PM

Мне нужен лвл 3 тоже
helo_pople avatar

helo_pople

October 30, 2020 at 01:30 PM

на мобиле получаю и на пк
SFEZRT21maxsuperov avatar

SFEZRT21maxsuperov

October 30, 2020 at 01:56 PM

пфвп0фовщзлпофщзлопдлвфщшапфпвдхзпвфы
Sarada_HOKAGE avatar

Sarada_HOKAGE

October 30, 2020 at 02:25 PM

Мне нужен 3 лвл
okidi111 avatar

okidi111

October 30, 2020 at 03:47 PM

скоро
2.9
лвл
ihbe8i9 avatar

ihbe8i9

October 30, 2020 at 04:48 PM

2 кд получила
dexton avatar

dexton

October 30, 2020 at 05:25 PM

500 на изи
Anonymous1586244722 avatar

Anonymous1586244722

October 30, 2020 at 05:26 PM

не понимаю нечего
ktotochtotoya avatar

ktotochtotoya

October 30, 2020 at 06:42 PM

мне нужен 4 лвл
MrBod9l avatar

MrBod9l

October 30, 2020 at 06:50 PM

3 лвл нужен

bewusamuna avatar

bewusamuna

October 30, 2020 at 07:16 PM

Мне нужен 3 лвл
LEXnoob avatar

LEXnoob

October 30, 2020 at 08:05 PM

да получал

pro00832 avatar

pro00832

October 30, 2020 at 09:26 PM

а куда делся режим гадалки?
arino4ka8 avatar

arino4ka8

October 30, 2020 at 09:38 PM

да кст
arino4ka8 avatar

arino4ka8

October 30, 2020 at 09:39 PM

но я все равно люблю ету игру
arino4ka8 avatar

arino4ka8

October 30, 2020 at 09:39 PM

спс вам ребята што даёте нам бесплатние рубукси
arino4ka8 avatar

arino4ka8

October 30, 2020 at 09:40 PM

ви супер ????????????
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