Я ещё нет. Выполняю предложение. КД придут? Или это неправда?
ну смотря как никогда не пытайся подсунуть администрации гейм хаг другой скриншот
ну смотря как никогда не пытайся подсунуть администрации гейм хаг другой скриншот
поверь мне если ты привязал акк к почте своей то робаксы придут
ну всего у меня 200 а сколько заработал я хз
на мобиле получаю и на пк
пфвп0фовщзлпофщзлопдлвфщшапфпвдхзпвфы
а куда делся режим гадалки?
но я все равно люблю ету игру
спс вам ребята што даёте нам бесплатние рубукси