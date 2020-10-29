Получали вы КД? Если да, то сколько и как?

chkxmvxhchcu Я ещё нет. Выполняю предложение. КД придут? Или это неправда?

timka_333 ну смотря как никогда не пытайся подсунуть администрации гейм хаг другой скриншот

timka_333 ну смотря как никогда не пытайся подсунуть администрации гейм хаг другой скриншот

iBICH поверь мне если ты привязал акк к почте своей то робаксы придут

mirraksenz я ещё не т

xXxlaghtxX да ,200

xXxlaghtxX ну всего у меня 200 а сколько заработал я хз

BILIONst Нет мне нужен 3 лвл

omega_sans12345 Мне нужен лвл 3 тоже



helo_pople на мобиле получаю и на пк

SFEZRT21maxsuperov пфвп0фовщзлпофщзлопдлвфщшапфпвдхзпвфы

Sarada_HOKAGE Мне нужен 3 лвл

okidi111 скоро

2.9

лвл

ihbe8i9 2 кд получила

dexton 500 на изи

Anonymous1586244722 не понимаю нечего

ktotochtotoya мне нужен 4 лвл

MrBod9l 3 лвл нужен





bewusamuna Мне нужен 3 лвл

LEXnoob да получал





pro00832 а куда делся режим гадалки?

arino4ka8 да кст

arino4ka8 но я все равно люблю ету игру

arino4ka8 спс вам ребята што даёте нам бесплатние рубукси