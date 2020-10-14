Rain

Gem14

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unranked rank iconMilo: hey
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А вы знали что:пары в роблоксе банят?

Basssskiss avatar

Basssskiss

October 14, 2020 at 01:42 PM

Это правда. Будьте аккуратны.
okidi111 avatar

okidi111

October 14, 2020 at 02:10 PM

Знаю,жесть
chghgh avatar

chghgh

October 14, 2020 at 07:37 PM

Офигеть, не знал теперь буду знать
chghgh avatar

chghgh

October 14, 2020 at 07:37 PM

Офигеть, не знал теперь буду знать
DYXINSZGZ avatar

DYXINSZGZ

October 14, 2020 at 07:46 PM

Что вы имеете ввиду про "пары"? В каком плане?
12345228 avatar

12345228

October 14, 2020 at 08:35 PM

нет не банят
volk666 avatar

volk666

October 14, 2020 at 08:54 PM

ПИМВЯВЯВЯВЯВЯВЯВЯВЯВЯНДРЧ



Foolnetbtw avatar

Foolnetbtw

October 14, 2020 at 09:01 PM

вунруиугутвивтв544
ObsoleteDddddd avatar

ObsoleteDddddd

October 15, 2020 at 01:35 PM

topckil

ObsoleteDddddd avatar

ObsoleteDddddd

October 15, 2020 at 01:36 PM

lo

ObsoleteDddddd avatar

ObsoleteDddddd

October 15, 2020 at 01:36 PM

lo

ObsoleteDddddd avatar

ObsoleteDddddd

October 15, 2020 at 01:36 PM

круто
ObsoleteDddddd avatar

ObsoleteDddddd

October 15, 2020 at 01:36 PM

гарно
ObsoleteDddddd avatar

ObsoleteDddddd

October 15, 2020 at 01:36 PM

красиво
TopGamer2013ok avatar

TopGamer2013ok

October 15, 2020 at 02:28 PM

нет, не знал
MegaBrosik avatar

MegaBrosik

October 15, 2020 at 09:07 PM

Тож незнал!
LUNIkaYT avatar

LUNIkaYT

October 15, 2020 at 09:17 PM

Пары? смысле какие пары?
Kairzhan228 avatar

Kairzhan228

October 15, 2020 at 11:43 PM

чо за пары?
Basssskiss avatar

Basssskiss

October 16, 2020 at 12:16 AM

Для тех кто непонимает какие пары: я имела ввиду отношения между женским полом и мужским, 18+ целовашки обнимашки и так дл. Таких людей банит роблокс. Не игнорьте это и будте аккуратны. Мой совет если вы хотете отношения в роблокс то, делайте свои дела в лс. Так вас не заметит админ и вы не спалетесь.

Надеюсь эта инфа была вам полезна.
8LamaKing8 avatar

8LamaKing8

October 16, 2020 at 12:16 AM

за читы банят
Milkykitty avatar

Milkykitty

October 16, 2020 at 12:36 AM

ʕっ•ᴥ•ʔっ
Centen avatar

Centen

October 16, 2020 at 12:44 AM

незнал :O
TikTek_kilmot avatar

TikTek_kilmot

October 16, 2020 at 10:50 PM

аууфауууууууууууууууууууууууу
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