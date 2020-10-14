Basssskiss

Для тех кто непонимает какие пары: я имела ввиду отношения между женским полом и мужским, 18+ целовашки обнимашки и так дл. Таких людей банит роблокс. Не игнорьте это и будте аккуратны. Мой совет если вы хотете отношения в роблокс то, делайте свои дела в лс. Так вас не заметит админ и вы не спалетесь.



Надеюсь эта инфа была вам полезна.