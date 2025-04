Jak oceniacie aktualne cs go

Fajna gierka, co do komentarza wyżej się nie zgodzę, jeśli kupisz cs go "premium" nie ma prawie w ogóle cheaterów :grin:

kacz0r87

Według mnie jak sie gra FFA lub tryb uproszczony zresztą turniejowe też na początku jak ktoś zaczyna to jest ciężko bo juz duzo dobrych graczy ale tez duzo cziterów jak ktoś nie ma statusu prime lub odznaki lojalności lub medali to mu nie zalezy na koncie to uzywa czitów pozniej jak się już gra na PRIME i są wysokie levele większość graczy jest lojalna i nie gra na czitach niektórzy grają w to od 1.6 i są poprostu ogarnięci tak jak np. ja :D gram w to juz 15 lat. Trzeba sie przyzwyczaić do nowych map nowej gry niektórzy sie nie przerzucili z 1.6 ja po przyzwyczajeniu się i kupieniu nowego kompa mam średnio 200 fps i gra mi sie dobrze na prime turnieje. Mozna wygrać skiny lub skrzynki albo kupować na rynu społecznosci. Więc jak dla mnie CS:GO jest OK ! :)