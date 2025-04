¿Para qué estás ahorrando robux?

Roblox es un juego muy famoso. El mejor es adopt me. Ami me encanta. Pero no me gusta tanto que todo lo chulo valga robux. Pero Roblox está muy muy bien. Aunque te vicias mucho. Yo conocí Roblox hace dos semana.

Diegoproxd12

Yo actualmente estoy ahorrando para comprarle algo chèvere a mi hermano por su cumpleaños, que es este 3 de octubre ( lo sè falta poco) estoy pensando en comprarle una pociòn de volar o montar en Adopt me pero a el le gusta el camiòn de helados asì que sigo en un debate interno mental en el que no me desido en si comprarle una cosa u otra, otra cosa por la que quiero ahorrar es para comprarme ropa, còmo una de among us nueva que se està poniendo de moda ùltimamente o tambièn me puedo comprar un pelo chèvere( si sigo estando con el pelo tocino :v ...) o unas alas , serìa lo ùnico que me falta para completar un outfit buenagdo, pero bueno ... ese es mi caso, que opinan ustedes?, Tengan un buen dìa y hasta la pròxima....