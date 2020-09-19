А как отправить 5 скринов одновременно?
Игра просто классная,много чего похожего из других игр)как то так)а зачем тебе сразу пять?
Надо стату отправлять! Нажми на свой ник (рядом с кнопкой "В БОЙ")
крутая игра мне очень нравится
Ребят объясните как отправить скрин по первому заданию? Скрин сделал но куда его отправить не понятно.
вввввввввввввввввввввввввввввввввв
я не играю в вар тандер по етому го в роблокс
Победы и плучи орлы всё сделал.
Пишут (Задание в игре War Thunder было отклонено. Тебе необходимо получить награду и использовать ее в игре.)
Потратил наградные орлы отправляю ещё раз и снова отказ.
Что делать а ?
Почему отклоняют задание 3? Сказано иметь 150 Орлов и 20 побед. У меня 240 Орлов и 20 побед. Что за кидалы на этом сайте?