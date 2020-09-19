WAR THUNDER

4brata_dolya_bet_keydropcom А как отправить 5 скринов одновременно?

AdskiyMehaniK Игра просто классная,много чего похожего из других игр)как то так)а зачем тебе сразу пять?

4brata_dolya_bet_keydropcom так там надо 5 скринов





4brata_dolya_bet_keydropcom 5 побед





4brata_dolya_bet_keydropcom Камон!





Gromatron4k Надо стату отправлять! Нажми на свой ник (рядом с кнопкой "В БОЙ")

Egorik_ крутая игра мне очень нравится

JobKraft Ребят объясните как отправить скрин по первому заданию? Скрин сделал но куда его отправить не понятно.

iamyanka22222 вввввввввввввввввввввввввввввввввв

ktotochtotoya я не играю в вар тандер по етому го в роблокс

hargor2006 Победы и плучи орлы всё сделал.

Пишут (Задание в игре War Thunder было отклонено. Тебе необходимо получить награду и использовать ее в игре.)

Потратил наградные орлы отправляю ещё раз и снова отказ.

Что делать а ?