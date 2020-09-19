Rain

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WAR THUNDER

4brata_dolya_bet_keydropcom avatar

4brata_dolya_bet_keydropcom

September 19, 2020 at 01:44 PM

А как отправить 5 скринов одновременно?
AdskiyMehaniK avatar

AdskiyMehaniK

September 19, 2020 at 02:15 PM

Игра просто классная,много чего похожего из других игр)как то так)а зачем тебе сразу пять?
4brata_dolya_bet_keydropcom avatar

4brata_dolya_bet_keydropcom

September 19, 2020 at 02:17 PM

так там надо 5 скринов

4brata_dolya_bet_keydropcom avatar

4brata_dolya_bet_keydropcom

September 19, 2020 at 02:17 PM

5 побед

4brata_dolya_bet_keydropcom avatar

4brata_dolya_bet_keydropcom

September 19, 2020 at 02:18 PM

Камон!

Gromatron4k avatar

Gromatron4k

September 20, 2020 at 02:20 AM

Надо стату отправлять! Нажми на свой ник (рядом с кнопкой "В БОЙ")
Egorik_ avatar

Egorik_

September 30, 2020 at 04:00 PM

крутая игра мне очень нравится
JobKraft avatar

JobKraft

October 1, 2020 at 10:56 AM

Ребят объясните как отправить скрин по первому заданию? Скрин сделал но куда его отправить не понятно.
iamyanka22222 avatar

iamyanka22222

October 1, 2020 at 07:58 PM

вввввввввввввввввввввввввввввввввв
ktotochtotoya avatar

ktotochtotoya

October 2, 2020 at 12:19 AM

я не играю в вар тандер по етому го в роблокс
hargor2006 avatar

hargor2006

November 17, 2020 at 09:04 PM

Победы и плучи орлы всё сделал.
Пишут (Задание в игре War Thunder было отклонено. Тебе необходимо получить награду и использовать ее в игре.)
Потратил наградные орлы отправляю ещё раз и снова отказ.
Что делать а ?
dango75 avatar

dango75

November 20, 2020 at 10:17 AM

Почему отклоняют задание 3? Сказано иметь 150 Орлов и 20 побед. У меня 240 Орлов и 20 побед. Что за кидалы на этом сайте?
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