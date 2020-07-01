где посмотреть сколько боёв выйграно

volkob46 пж пж пж пж

Katushka12 сама не знаю

Strelok753 Я не знаю. Может есть какая-то статистика игрока или ещё что-нибудь. Я особо не интересовался этим



Gad1128 нужно зайти во вкладку достижения и открыть в ней рейтинги, там внизу открывшегося окна будет указан ваш рейтинг и колличество боёв. Делаете скрин всего окна и всё ок, если вы зарегали новый аккаунт

misfar6348 крутая игра я играл 2 года

misfar6348 ненавижу тех кто не любит эту игру!

misfar6348 уважаю тех кто любите эту игру

misfar6348 кхм кхм

misfar6348 оч круто

zargoros В профиле же :3

kosmos345 кееуукеуе364353

Smert01 крутая игра я играл 2 года

vadim6133 енегнененгегнегнегнененг66666666666

deh7783 жмешь на аватаркутам рядом раздел статистика достижения и.т.д