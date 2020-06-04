Rain

Gem708

novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
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Сколько петов в адопт ми

Tiina_Rebane avatar

Tiina_Rebane

June 4, 2020 at 12:47 AM

Очень интересно
ARTYOM_XZAP avatar

ARTYOM_XZAP

June 4, 2020 at 01:04 AM

ну 1 иногда 2 часика
Yeyuna avatar

Yeyuna

June 4, 2020 at 10:56 AM

0 петов, я не очень люблю Адопт Ми, поэтому и не играю в него :>
Katrina11110 avatar

Katrina11110

June 4, 2020 at 11:35 AM

не играю в это
Goddess__ avatar

Goddess__

June 4, 2020 at 11:44 AM

2 пета, но неоновые
PAMZESb avatar

PAMZESb

June 4, 2020 at 11:48 AM

Удалите этот ужас из платформы, Adopt Me делает Roblox для дегенератов и портит мнение...
WINTOR avatar

WINTOR

June 4, 2020 at 01:51 PM

Удалите этот ужас из платформы, Adopt Me делает Roblox для дегенератов и портит мнение...
anna754412 avatar

anna754412

June 4, 2020 at 02:53 PM

adopt me это для донатеров
Britannic avatar

Britannic

June 4, 2020 at 03:09 PM

1 пет

agent00082683 avatar

agent00082683

June 4, 2020 at 03:31 PM

много

danillevan01 avatar

danillevan01

June 4, 2020 at 03:53 PM

пока в нее не играю
rombik1234567 avatar

rombik1234567

June 4, 2020 at 03:54 PM

это скушная игра

zorg200 avatar

zorg200

June 4, 2020 at 06:08 PM

вообще нет да и что такое одопт.
maksdaf avatar

maksdaf

June 4, 2020 at 06:47 PM

кпепвпприр
maksdaf avatar

maksdaf

June 4, 2020 at 06:47 PM

канкенкан
maksdaf avatar

maksdaf

June 4, 2020 at 06:47 PM

у меня 2 пета
lazzy2 avatar

lazzy2

June 4, 2020 at 06:54 PM

0 петов прикольно?
Anonymous1591281164 avatar

Anonymous1591281164

June 4, 2020 at 08:07 PM

Я 2 МЕТРА РОСТОМ 350 КГ 100 НЫСЛАНД НА ЛЕВОЙ РУКИ Я ТЕБЯ УДАРЮ

Anonymous1590481160 avatar

Anonymous1590481160

June 4, 2020 at 10:11 PM

робллкс или параждіваищжтк
ANDREI26201 avatar

ANDREI26201

June 4, 2020 at 11:45 PM

Шкоашпшплпллалвлалопн лвдв
maksdaf avatar

maksdaf

June 5, 2020 at 08:37 AM

апрпраа4
KristinaKotik avatar

KristinaKotik

June 5, 2020 at 01:34 PM

ну у меня петов 100+ не считая неонок
kuwza avatar

kuwza

June 5, 2020 at 02:32 PM

я не играю в адопт
11irisha23 avatar

11irisha23

June 5, 2020 at 02:39 PM

у меня больше 20
daniqeboyrus avatar

daniqeboyrus

June 5, 2020 at 03:02 PM

6, и достаточно редкие.
2827373jahwzhhs avatar

2827373jahwzhhs

June 5, 2020 at 03:02 PM

100+ И больше конечно же
Sarkazet avatar

Sarkazet

June 5, 2020 at 03:02 PM

адин
haski_dog avatar

haski_dog

June 5, 2020 at 03:05 PM

0 петов, я не очень люблю Адопт Ми, поэтому и не играю в него :>
sosiskavteste112 avatar

sosiskavteste112

June 5, 2020 at 03:29 PM

я продал флай неон и райд пета на тиффани а патом тиффани на аксел
Cat_inTomato avatar

Cat_inTomato

June 6, 2020 at 09:43 AM

много около 100 , не которые с флаем и райдом , и помимо всего есть зельки и с флаем и с райдом

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