0 петов, я не очень люблю Адопт Ми, поэтому и не играю в него :>
Удалите этот ужас из платформы, Adopt Me делает Roblox для дегенератов и портит мнение...
Удалите этот ужас из платформы, Adopt Me делает Roblox для дегенератов и портит мнение...
adopt me это для донатеров
вообще нет да и что такое одопт.
Я 2 МЕТРА РОСТОМ 350 КГ 100 НЫСЛАНД НА ЛЕВОЙ РУКИ Я ТЕБЯ УДАРЮ
робллкс или параждіваищжтк
Шкоашпшплпллалвлалопн лвдв
ну у меня петов 100+ не считая неонок
0 петов, я не очень люблю Адопт Ми, поэтому и не играю в него :>
я продал флай неон и райд пета на тиффани а патом тиффани на аксел
много около 100 , не которые с флаем и райдом , и помимо всего есть зельки и с флаем и с райдом