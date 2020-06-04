Сколько петов в адопт ми

Tiina_Rebane Очень интересно

ARTYOM_XZAP ну 1 иногда 2 часика

Yeyuna 0 петов, я не очень люблю Адопт Ми, поэтому и не играю в него :>

Katrina11110 не играю в это

Goddess__ 2 пета, но неоновые

PAMZESb Удалите этот ужас из платформы, Adopt Me делает Roblox для дегенератов и портит мнение...

WINTOR Удалите этот ужас из платформы, Adopt Me делает Roblox для дегенератов и портит мнение...

anna754412 adopt me это для донатеров

Britannic 1 пет





agent00082683 много





danillevan01 пока в нее не играю

rombik1234567 это скушная игра





zorg200 вообще нет да и что такое одопт.

maksdaf кпепвпприр

maksdaf канкенкан

maksdaf у меня 2 пета

lazzy2 0 петов прикольно?

Anonymous1591281164 Я 2 МЕТРА РОСТОМ 350 КГ 100 НЫСЛАНД НА ЛЕВОЙ РУКИ Я ТЕБЯ УДАРЮ





Anonymous1590481160 робллкс или параждіваищжтк

ANDREI26201 Шкоашпшплпллалвлалопн лвдв

maksdaf апрпраа4

KristinaKotik ну у меня петов 100+ не считая неонок

kuwza я не играю в адопт

11irisha23 у меня больше 20

daniqeboyrus 6, и достаточно редкие.



2827373jahwzhhs 100+ И больше конечно же

Sarkazet адин

haski_dog 0 петов, я не очень люблю Адопт Ми, поэтому и не играю в него :>

sosiskavteste112 я продал флай неон и райд пета на тиффани а патом тиффани на аксел