Nekto123123

игра про лошадей.Вы играете за наездника (только женский пол) у вас есть лошадь.Если вы покупаете подписку то вы можете играть дальше максимум уровень без подписки это 5 дальше просто нет заданий.Смысл крутится на духовной езде.Вы играете на острове под назавание Юрвик ему угражают разнве компание которые хотят на этом месте построить котетж.Также есть пондория волшебный мир вы должны будете спости Анну и остановить эти компании. (я описываю своими словами) так же это онлайн игра.Вы можете общатьса с игроками ролить,ходить в конные клубы (тренеровки),участвовать на чемпионатах.У вас есть конюшня и вы можете покупать лошадей за (так скажем) премиум валюту. Ее получить бесплатно нельзя только покупать.Сейчас игра расцветает.Добавляют новых лошадейи локации.Вы можете свободно бегать по карте (Если есть Стар Райдер.Это подписка).



Больше вы можете узнать на их сайте. :)