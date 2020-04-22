Rain

Gem18

unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
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Что это за игра?

Dant113 avatar

Dant113

April 22, 2020 at 02:51 PM

Раскажыте про игру
Nekto123123 avatar

Nekto123123

April 23, 2020 at 02:33 PM

игра про лошадей.Вы играете за наездника (только женский пол) у вас есть лошадь.Если вы покупаете подписку то вы можете играть дальше максимум уровень без подписки это 5 дальше просто нет заданий.Смысл крутится на духовной езде.Вы играете на острове под назавание Юрвик ему угражают разнве компание которые хотят на этом месте построить котетж.Также есть пондория волшебный мир вы должны будете спости Анну и остановить эти компании. (я описываю своими словами) так же это онлайн игра.Вы можете общатьса с игроками ролить,ходить в конные клубы (тренеровки),участвовать на чемпионатах.У вас есть конюшня и вы можете покупать лошадей за (так скажем) премиум валюту. Ее получить бесплатно нельзя только покупать.Сейчас игра расцветает.Добавляют новых лошадейи локации.Вы можете свободно бегать по карте (Если есть Стар Райдер.Это подписка).

Больше вы можете узнать на их сайте. :)
Nekto123123 avatar

Nekto123123

April 23, 2020 at 02:34 PM

простите если есть ошибки и пропуски букв :( у меня иногда просто буква может не писаться :(
Dant113 avatar

Dant113

April 23, 2020 at 03:05 PM

нечего страшного, спасибо тебе
Dyadya1Vasya avatar

Dyadya1Vasya

April 23, 2020 at 03:06 PM

хз что это за игра
Dant113 avatar

Dant113

April 23, 2020 at 03:07 PM

ты нашол в инете тупо скопировал и вставил?

Dant113 avatar

Dant113

April 23, 2020 at 03:08 PM

сори я не заметил что ник другой

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