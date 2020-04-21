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Что лучше Perfect World или роблокс

DimaPo avatar

DimaPo

April 21, 2020 at 09:37 AM

без матов уважаемые люди
polyaana avatar

polyaana

December 19, 2021 at 11:11 PM

Роблокс больше для развлечения, тем более она больше подходит школьникам, PERFECT WORLD тяжелее, но интереснее
DETALISS avatar

DETALISS

December 28, 2021 at 12:49 PM

как на меня нельзя сравнивать игру ММОРПГ и платформу для игор
FunnyDogeee avatar

FunnyDogeee

January 6, 2022 at 02:45 PM

ЛУЧШЕ ЕБЛОКС
FunnyDogeee avatar

FunnyDogeee

January 6, 2022 at 02:45 PM

ВЫ ЧЕ,

fudzuki21 avatar

fudzuki21

March 1, 2022 at 06:28 PM

ето как сравнять что лучше танк или фломастер
Ananimimi avatar

Ananimimi

March 1, 2022 at 11:40 PM

fudzuki21 естествено фломастер лутше ты о чем вообще им можно там нарисовать комуто усы а што танк ты даже не поднимеш снаряд дай разбиратса будеш долго в армию иди там на танках катайся

Kozak09_2 avatar

Kozak09_2

March 2, 2022 at 07:22 PM

Сравни ещё ГТА и Тетрис
Sasha23062006 avatar

Sasha23062006

March 7, 2022 at 11:43 PM

Роблокс круче чем перфект волд

egogik21 avatar

egogik21

March 14, 2022 at 10:28 PM

Ну их лучше не сравнивать, так как роблокс это скорее платформа с кучей игр, а Perfect World целая игра
Sasha23062006 avatar

Sasha23062006

March 19, 2022 at 09:27 PM

Перфект волд для донатеров
KolyaRay avatar

KolyaRay

March 20, 2022 at 01:19 PM

roblox )))
Mentos552 avatar

Mentos552

April 10, 2022 at 10:49 PM

Вы че совсем? Школьница, сколько лет?
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