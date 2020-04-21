Что лучше Perfect World или роблокс

DimaPo без матов уважаемые люди

polyaana Роблокс больше для развлечения, тем более она больше подходит школьникам, PERFECT WORLD тяжелее, но интереснее

DETALISS как на меня нельзя сравнивать игру ММОРПГ и платформу для игор

FunnyDogeee ЛУЧШЕ ЕБЛОКС

FunnyDogeee ВЫ ЧЕ,





fudzuki21 ето как сравнять что лучше танк или фломастер

Ananimimi fudzuki21 естествено фломастер лутше ты о чем вообще им можно там нарисовать комуто усы а што танк ты даже не поднимеш снаряд дай разбиратса будеш долго в армию иди там на танках катайся





Kozak09_2 Сравни ещё ГТА и Тетрис

Sasha23062006 Роблокс круче чем перфект волд





egogik21 Ну их лучше не сравнивать, так как роблокс это скорее платформа с кучей игр, а Perfect World целая игра

Sasha23062006 Перфект волд для донатеров

KolyaRay roblox )))