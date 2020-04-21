Что лучше Perfect World или роблокс

Роблокс больше для развлечения, тем более она больше подходит школьникам, PERFECT WORLD тяжелее, но интереснее
как на меня нельзя сравнивать игру ММОРПГ и платформу для игор
ето как сравнять что лучше танк или фломастер
fudzuki21 естествено фломастер лутше ты о чем вообще им можно там нарисовать комуто усы а што танк ты даже не поднимеш снаряд дай разбиратса будеш долго в армию иди там на танках катайся
Роблокс круче чем перфект волд
Ну их лучше не сравнивать, так как роблокс это скорее платформа с кучей игр, а Perfect World целая игра
Перфект волд для донатеров
Вы че совсем? Школьница, сколько лет?