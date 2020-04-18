Хто може подарити якийсь код в фортнайт

Ксожалению кодов нет, но вопрос хороший
Незнаю блогери вибиваю в бакси и проче
Код на минти знаю но срок истек(((
Здесь обитают одни дети 10-ти лет,они не пониЗдесь обитают одни дети 10-ти лет,они не пониЗдесь обитают одни дети 10-ти лет,они не пони
Скажите почему опыт не прибавляется
не знаю я просто писал много на форум большими текстами
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Шота сложна здесь Кд зарабативать
что делать? пригласил 2 друзей через реф ссылку, не начислили камни душ
я валера турууу3уаппво ван канн ух ваш поз кош ВАЗ ваш кош пел ваш кг кг кг пел ваш кг понг кг