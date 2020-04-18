Кто уже выводил робуксы расскажите работает?

DenisOB Жду ответов

Artem700 Жду ответов

_Billie_Jean_ лучше иди задонать бомжам (разрабам роблоха) чтобы не бродили по помойкам в поисках пакушатс

DenisOB ...

UNDERTALEPLAY да фиг знает

Sad_Cookie Йа) Это реально работает, апаешь до 3 уровня, заходишь во вкладку "призы", выбираешь фильтры "Robux", покупаешь и ждешь, потом плучаешь уведомление сс ссылкой, вбиваешь ее в браузере, вводишь ник в Роблокс и - готово)

DenisOB Хоть кто-то ответил! Спасибо

Maria_4 Нет не дают, пишет потом что ошибка, а хотя её нет

Tarasishka нужен 3 уровень штоби выводить

Kwaii_Nya да работает отлично

Kwaii_Nya я зарабатываю только на одежду тут а в целом можно задонатить

Malika676 Все уже понятно,можно и через сайты