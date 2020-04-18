Кто уже выводил робуксы расскажите работает?

лучше иди задонать бомжам (разрабам роблоха) чтобы не бродили по помойкам в поисках пакушатс
Йа) Это реально работает, апаешь до 3 уровня, заходишь во вкладку "призы", выбираешь фильтры "Robux", покупаешь и ждешь, потом плучаешь уведомление сс ссылкой, вбиваешь ее в браузере, вводишь ник в Роблокс и - готово)
Хоть кто-то ответил! Спасибо
Нет не дают, пишет потом что ошибка, а хотя её нет
нужен 3 уровень штоби выводить
я зарабатываю только на одежду тут а в целом можно задонатить
Все уже понятно,можно и через сайты
Дают!Нужно только потверждение аккаунта и 3лвл!А так это рабочий способ заработать робуксы