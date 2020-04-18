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unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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Кто уже выводил робуксы расскажите работает?

DenisOB avatar

DenisOB

April 18, 2020 at 07:50 PM

Жду ответов
Artem700 avatar

Artem700

April 18, 2020 at 07:50 PM

Жду ответов
_Billie_Jean_ avatar

_Billie_Jean_

April 18, 2020 at 07:56 PM

лучше иди задонать бомжам (разрабам роблоха) чтобы не бродили по помойкам в поисках пакушатс
DenisOB avatar

DenisOB

April 18, 2020 at 07:58 PM

...
UNDERTALEPLAY avatar

UNDERTALEPLAY

April 18, 2020 at 07:59 PM

да фиг знает
Sad_Cookie avatar

Sad_Cookie

April 18, 2020 at 08:03 PM

Йа) Это реально работает, апаешь до 3 уровня, заходишь во вкладку "призы", выбираешь фильтры "Robux", покупаешь и ждешь, потом плучаешь уведомление сс ссылкой, вбиваешь ее в браузере, вводишь ник в Роблокс и - готово)
DenisOB avatar

DenisOB

April 18, 2020 at 08:06 PM

Хоть кто-то ответил! Спасибо
Maria_4 avatar

Maria_4

April 18, 2020 at 08:10 PM

Нет не дают, пишет потом что ошибка, а хотя её нет
Tarasishka avatar

Tarasishka

April 18, 2020 at 08:11 PM

нужен 3 уровень штоби выводить
Kwaii_Nya avatar

Kwaii_Nya

April 18, 2020 at 08:11 PM

да работает отлично
Kwaii_Nya avatar

Kwaii_Nya

April 18, 2020 at 08:12 PM

я зарабатываю только на одежду тут а в целом можно задонатить
Malika676 avatar

Malika676

April 18, 2020 at 08:16 PM

Все уже понятно,можно и через сайты
Okroshk0 avatar

Okroshk0

April 19, 2020 at 12:56 AM

Дают!Нужно только потверждение аккаунта и 3лвл!А так это рабочий способ заработать робуксы
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Кто уже выводил робуксы расскажите работает? - Roblox Forum on Gamehag