Кто как начал играть в роблокс

Я играю может 3 года (скачал на телефон как только мне его купили)
все клас просто начал и все
Я уже 3 года играю, а все началось с адопт ми....
Играю в роблокс 3 секунду,гавно майн лучше.Играю в роблокс 2 года с... барабанная дробь! С телефона,у ущнал я про ету игру на ютубе и друзья посоветавали
ооо я с 2013 играю эхх но мой акк забанили с старыми вещами и за одного дебила он акк украл у меня и считами на нём играл вернул забаненым(((
Уже 3 года на ноуте играю
Я начала играть с 2019 я узнала ее потому что у моей ЛП была такая игра и она мне предложила скачать