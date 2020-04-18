Кто как начал играть в роблокс

EgorStashuk Можно спамить

Malika24 я уже 2 года играю

Malika24 и игра топ

EgorStashuk Я играю может 3 года (скачал на телефон как только мне его купили)

BabySwepsh 5 лет играю с ноута

shaxa00000000000 все клас просто начал и все

aleksandra_catswill Я уже 3 года играю, а все началось с адопт ми....

BOROZKAZDO играю уже три года

Tiur 3 года вроде

Nik83683734 Играю в роблокс 3 секунду,гавно майн лучше.Играю в роблокс 2 года с... барабанная дробь! С телефона,у ущнал я про ету игру на ютубе и друзья посоветавали

Kwitgy ооо я с 2013 играю эхх но мой акк забанили с старыми вещами и за одного дебила он акк украл у меня и считами на нём играл вернул забаненым(((

Faer_PlayYT11111 Уже 3 года на ноуте играю