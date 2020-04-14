Есть ли те люди, кто забросил игру?

Решил задаться вопросом, есть ли люди, которые забросили игру? Если такие есть отпишитесь почему вы это сделали? Лично я ушел с того момента, когда игра стала БЕСПЛАТНОЙ и в матчмейкинге очень часто попадались "читеры", которые использовали wh, aim, и т.п.
Я в эту игру больше не играю
Хотб она и говно, но я никогда не перестану в нее играть
Ушёл, когда добавили Напарники, но ушёл далео не из-за режима
нет нету ак єсть играю создали даже свой серва с другом XD
Бросил КС когда в моей жизни появилась Радуга, ни о чем не жалею.:clown:
Я только недавно начал в нее играть)