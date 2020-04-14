Есть ли те люди, кто забросил игру?

finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem231
Rain

Gem73

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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Есть ли те люди, кто забросил игру?

_PhOnK_StyLeD avatar

_PhOnK_StyLeD

April 14, 2020 at 03:28 PM

Решил задаться вопросом, есть ли люди, которые забросили игру? Если такие есть отпишитесь почему вы это сделали? Лично я ушел с того момента, когда игра стала БЕСПЛАТНОЙ и в матчмейкинге очень часто попадались "читеры", которые использовали wh, aim, и т.п.
HampTiT avatar

HampTiT

April 14, 2020 at 04:46 PM

яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Anonymous14303 avatar

Anonymous14303

April 14, 2020 at 04:48 PM

Я в эту игру больше не играю
Semkos2016 avatar

Semkos2016

April 14, 2020 at 05:43 PM

Хотб она и говно, но я никогда не перестану в нее играть
LeViTsKeY avatar

LeViTsKeY

April 14, 2020 at 06:02 PM

Ушёл, когда добавили Напарники, но ушёл далео не из-за режима
Joklerlok avatar

Joklerlok

April 14, 2020 at 10:50 PM

как наркотик, немогу
Anonymous1586882633 avatar

Anonymous1586882633

April 14, 2020 at 10:56 PM

нет нету ак єсть играю создали даже свой серва с другом XD
karesi avatar

karesi

April 15, 2020 at 08:47 PM

Бросил КС когда в моей жизни появилась Радуга, ни о чем не жалею.:clown:
b1b3r avatar

b1b3r

April 15, 2020 at 08:59 PM

в фортнайт
tadzikqwerty avatar

tadzikqwerty

April 15, 2020 at 09:19 PM

Не я пока не забросил
Gerblix avatar

Gerblix

April 15, 2020 at 09:21 PM

Я только недавно начал в нее играть)

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Есть ли те люди, кто забросил игру? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag