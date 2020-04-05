Обсудите вопрос: Почему половина вещей, продаваемых в Roblox в разделе меню Avatar Shop, цены просто безбашенные?

Nervilson

Roblox - многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои и играть в созданные другими пользователями игры. Однако, вы не задумывались о такой простой вещи, как аватар? Игрокам нужно было выглядеть наряднее и "богаче" среди остальных пользователей. Это привлекало бы к быстрому заводству новых друзей, например. К счастью, в Roblox уже был своеобразный магазин, в котором вы могли найти огромный выбор аксессуаров, рубашек, штанов, обуви, причесок, лиц и т.д. Вещи, как и в любой другой онлайн-игре, нужно приобретать за игровую валюту - Robux. Иногда вы можете наблюдать в магазине вещи, которые на взгляд выглядят очень даже привлекательно, но стоят мелочи. А бывают и такие случаи, когда вещь вовсе некудышная, некрасивая и в её создание не было вложено много особых усилий, но стоимость может дойти и до ста тысяч Robux! На основе этого "недорозумения", я оставил вопрос: Почему половина вещей, продаваемых в Roblox в разделе меню Avatar Shop, цены просто безбашенные?