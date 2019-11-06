РАССКАЗ ПРО ИГРУ КС ГО

SashaBesp

CS:GO это не просто игра,а это очень играбильная приложение.В данной игре есть 2 режим 1 режим- заложник. Суть режима KT спасти заложника и принисти его на CT спавн, а заложники находятся на T спавне. T надо на оборот не допустить чтобы заложника забрали. Раунд идёт 2 минуты.Когда ct забирает заложника добавляется 40 секунд к раунду. 2 режим-бомба. Суть режима T поставить бомбу и взорвать её. Но поставить бомбу не так легко на карте есть две точки A и B. Но эти точки охраняют CT. Бомба взрывается окала 35-40 секунд.Каждая катка идёт 30 раундов это окола 30-50минут вашего времени. Ещё есть сервера на которых можно игра в мини-игры как маньяк, голодные игры, прятки, паркур, ббхоп и т.д. В CS:G0 окола 25-30 карт для игры в эти режимы.Очень крутая игра, не зря я потратил 500 рублей на эту игру !!! Игра очень прикольная