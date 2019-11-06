Rain

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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
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РАССКАЗ ПРО ИГРУ КС ГО

SashaBesp avatar

SashaBesp

November 6, 2019 at 10:42 PM

CS:GO это не просто игра,а это очень играбильная приложение.В данной игре есть 2 режим 1 режим- заложник. Суть режима KT спасти заложника и принисти его на CT спавн, а заложники находятся на T спавне. T надо на оборот не допустить чтобы заложника забрали. Раунд идёт 2 минуты.Когда ct забирает заложника добавляется 40 секунд к раунду. 2 режим-бомба. Суть режима T поставить бомбу и взорвать её. Но поставить бомбу не так легко на карте есть две точки A и B. Но эти точки охраняют CT. Бомба взрывается окала 35-40 секунд.Каждая катка идёт 30 раундов это окола 30-50минут вашего времени. Ещё есть сервера на которых можно игра в мини-игры как маньяк, голодные игры, прятки, паркур, ббхоп и т.д. В CS:G0 окола 25-30 карт для игры в эти режимы.Очень крутая игра, не зря я потратил 500 рублей на эту игру !!! Игра очень прикольная
alisa2 avatar

alisa2

November 7, 2019 at 12:21 AM

вау как интересна!
alisa2 avatar

alisa2

November 7, 2019 at 12:21 AM

уууууу
alisa2 avatar

alisa2

November 7, 2019 at 12:21 AM

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РАССКАЗ ПРО ИГРУ КС ГО - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag