Для чего вам нужны робуксы (типа опрос)

Мне для того чтобы штаны и ковту купить и брату 50 робуксов дать
Мое мнение-я думаю для того,чтобы ввглядеть круто!
лОЛ для того что-бы купить ГЕЙМПАСЫ
хех ну чтоб к примеру геймпасы а скин мой норм
Чтобы купить себе красивую одежду и геймпасы, которые помогут в игре.
чтобы купить одежду.на геймпасы врятли буду тратить
Я для доната в пчеловода и скин.
аа мне и 5-ти РОБУКСОВ ХВАТИТ аххаахаха!!!
а мне надо робуксы для пакета анимаций
Для кастомизации персонажа
мне нжны робуксы что б брать верх над остольными игроками
Чтобы или игру или донатить
Чтобы раслабиться и играть классная игра
Мне нужны робуксы для того чтобы покупать всякие штучки , ну это всем понятно наверно.