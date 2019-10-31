Rain

Gem7

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
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SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
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Для чего вам нужны робуксы (типа опрос)

SelyodkaPodShuboy avatar

SelyodkaPodShuboy

October 31, 2019 at 10:03 PM

Мне для того чтобы штаны и ковту купить и брату 50 робуксов дать
ckidka2 avatar

ckidka2

October 31, 2019 at 10:05 PM

Мое мнение-я думаю для того,чтобы ввглядеть круто!
artvor292 avatar

artvor292

October 31, 2019 at 11:25 PM

лОЛ для того что-бы купить ГЕЙМПАСЫ
SelyodkaPodShuboy avatar

SelyodkaPodShuboy

October 31, 2019 at 11:35 PM

Егор, у тебя какой лвл?
_15089 avatar

_15089

October 31, 2019 at 11:47 PM

РОБЛОКС ЕТА МАЯ ЖИЗНЬ!!
remitationiytqp avatar

remitationiytqp

November 1, 2019 at 12:07 AM

хех ну чтоб к примеру геймпасы а скин мой норм
Zilood avatar

Zilood

November 1, 2019 at 11:49 AM

Чтобы купить себе красивую одежду и геймпасы, которые помогут в игре.
oleg215421 avatar

oleg215421

November 1, 2019 at 11:54 AM

чтобы купить одежду.на геймпасы врятли буду тратить
ujfffrjj avatar

ujfffrjj

November 1, 2019 at 02:10 PM

Я для доната в пчеловода и скин.
dom_boris avatar

dom_boris

November 1, 2019 at 02:24 PM

аа мне и 5-ти РОБУКСОВ ХВАТИТ аххаахаха!!!

omghack avatar

omghack

December 20, 2019 at 09:47 AM

а мне надо робуксы для пакета анимаций
omghack avatar

omghack

December 20, 2019 at 09:47 AM

прикольно
FlexTwoGamers avatar

FlexTwoGamers

December 20, 2019 at 11:02 AM

Для кастомизации персонажа
BogdanGames avatar

BogdanGames

December 20, 2019 at 01:09 PM

Для доната
Lear33 avatar

Lear33

December 22, 2019 at 08:31 PM

For my avatar)
Dog13105 avatar

Dog13105

December 22, 2019 at 08:54 PM

Мне чтобы просто были
Surrrix avatar

Surrrix

December 22, 2019 at 09:11 PM

мне нжны робуксы что б брать верх над остольными игроками
INOFISE avatar

INOFISE

December 23, 2019 at 12:18 AM

Чтобы были
LeraLace avatar

LeraLace

December 23, 2019 at 10:42 AM

Чтобы или игру или донатить
roblox_ofecall avatar

roblox_ofecall

December 23, 2019 at 03:50 PM

для крутости
Eldar00844 avatar

Eldar00844

December 23, 2019 at 06:22 PM

Чтобы раслабиться и играть классная игра
Anderz_1212 avatar

Anderz_1212

December 23, 2019 at 06:51 PM

для одежды

Anderz_1212 avatar

Anderz_1212

December 23, 2019 at 06:51 PM

для одежды

L1demer avatar

L1demer

December 23, 2019 at 06:56 PM

одно слово - аватар
Slava0789 avatar

Slava0789

December 23, 2019 at 08:37 PM

Мне нужны робуксы для того чтобы покупать всякие штучки , ну это всем понятно наверно.
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Для чего вам нужны робуксы (типа опрос) - Roblox Forum on Gamehag