Для чего вам нужны робуксы (типа опрос)

SelyodkaPodShuboy Мне для того чтобы штаны и ковту купить и брату 50 робуксов дать

ckidka2 Мое мнение-я думаю для того,чтобы ввглядеть круто!

artvor292 лОЛ для того что-бы купить ГЕЙМПАСЫ

SelyodkaPodShuboy Егор, у тебя какой лвл?

_15089 РОБЛОКС ЕТА МАЯ ЖИЗНЬ!!

remitationiytqp хех ну чтоб к примеру геймпасы а скин мой норм

Zilood Чтобы купить себе красивую одежду и геймпасы, которые помогут в игре.

oleg215421 чтобы купить одежду.на геймпасы врятли буду тратить

ujfffrjj Я для доната в пчеловода и скин.

dom_boris аа мне и 5-ти РОБУКСОВ ХВАТИТ аххаахаха!!!





omghack а мне надо робуксы для пакета анимаций

omghack прикольно

FlexTwoGamers Для кастомизации персонажа

BogdanGames Для доната

Lear33 For my avatar)

Dog13105 Мне чтобы просто были

Surrrix мне нжны робуксы что б брать верх над остольными игроками

INOFISE Чтобы были

LeraLace Чтобы или игру или донатить

roblox_ofecall для крутости

Eldar00844 Чтобы раслабиться и играть классная игра

Anderz_1212 для одежды





Anderz_1212 для одежды





L1demer одно слово - аватар