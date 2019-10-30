Как тебе игра Roblox?

игра хорошая, интересная, множество режимов в которые интересные
игра топ просто
мне нравитьься
игра класная топчик супер дупер классная
ееееееееееееееееееееееееееееееееееее
Люблю игру Bubble Gum Simulator.
Эта игра нравиться мне изза того что это очень интересный симулятор.
В нём можно надувать жвачку и получать топовых петомцев.
Эта игра похожа на симулятор петомцев.
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Love.
Я русский!
Играю 4 года! Игра отличная!
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