Как тебе игра Roblox?

InTheTop

Люблю игру Bubble Gum Simulator.

Эта игра нравиться мне изза того что это очень интересный симулятор.

В нём можно надувать жвачку и получать топовых петомцев.

Эта игра похожа на симулятор петомцев.

Подписывайтесь на канал Максим InTheTop.



Love.









Я русский!



