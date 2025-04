Разновидности редких скинов КС ГО

Sekventor

Варианты, за которыми гоняются коллекционеры:



► Glock - 18 | Moonrise (паттерны со звездочкой на кнопке) с завода



► AWP | Electric Hive (оранжевые и синие паттерны) с завода



◤Например◥



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Float Value: 0.06874214112758636

Paint Seed: 835

Цена 1494,16 руб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Float Value: 0.0582926869392395

Paint Seed: 354

Цена 1529,84 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Float Value: 0.05969283729791641

Paint Seed: 894

Цена 1565,84 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Float Value: 0.05022953823208809

Paint Seed: 143

Цена 1565,84 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Именной ярлык: «AWPTIMUS PRIME»

Float Value: 0.04795010760426521

Paint Seed: 117

Цена 1636,18 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Именной ярлык: «AWP | Orange Hive»

Float Value: 0.04517432674765587

Paint Seed: 157

Цена 1636,18 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Float Value: 0.05553394556045532

Paint Seed: 835

Цена 1636,18 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Именной ярлык: «Analny Rozkurwiator»

Float Value: 0.04075940325856209

Paint Seed: 384

Цена 1636,18 pуб



Оранжевый паттерн по игровой стороне

Float Value: 0.03747493773698807

Paint Seed: 354

Цена 1708,17 pуб



► AWP | Safari Mesh (полностью черные "лысые") - закаленное в боях



С флутом от 0.79993 до 0.799999



◤Например◥



Paint Seed: 981

Paint Seed: 39

Paint Seed: 195



► AWP | Asimov (с черным прицелом) закаленное в боях

с флутом от 0.95 до 1



◤Например◥



Float Value: 0.9519351124763489

Paint Seed: 627

Цена 14887,99 pуб



Float Value: 0.9871739149093628

Paint Seed: 178

Цена 15921,80 pуб



Float Value: 0.980360746383667

Paint Seed: 681

Цена 15921,80 pуб.



Float Value: 0.987667441368103

Paint Seed: 371

Цена 19984,29 pуб.



Float Value: 0.9961608052253723

Paint Seed: 954

Цена 27834,71 pуб



Float Value: 0.996522068977356

Paint Seed: 335

Цена 29261,99 pуб.



Float Value: 0.9837968945503235

Paint Seed: 328

Цена 39003,01 pуб



► Desert Eagle | Hypnotic (с завода)



Дигл Гипноз. Ценятся полосы на всем стволе. другими словами "зебра". С виду такие (не все 98 и 100%) скины напоминают глаз зебры (морду)​



◤Например◥



Зебра на 98%

Float Value: 0.03482623025774956

Paint Seed: 563

Цена 1660,50 pуб.



Зебра 100%

Float Value: 0.0014343243092298508

Paint Seed: 172

Цена 1995,25 pуб.



Зебра 100%

Float Value: 0.034509025514125824

Paint Seed: 665

Цена 2050,46 pуб.



Зебра 98%

Float Value: 0.024669302627444267

Paint Seed: 984

Цена 2242,77 pуб.



Зебра 100%

Float Value: 0.03476132079958916

Paint Seed: 665

Цена 2612,93 pуб



Зебра 100%

Float Value: 0.031925566494464874

Paint Seed: 651

Цена 2870,65 pуб.



Зебра 98%

Float Value: 0.015229289419949055

Paint Seed: 181

Цена 2990,36 pуб.



► Glock-18 | Reactor



Глок Реактор. Ценно смещение паттерна которое образовывает собой рисунок "желтые зубы"​



◤Например◥



Float Value: 0.06998274475336075

Paint Seed: 743

Цена 2094,57 pуб.



Float Value: 0.06998690217733383

Paint Seed: 521

Цена 1591,40 pуб.



Float Value: 0.053137294948101044

Paint Seed: 628

Цена 1591,40 pуб.



Float Value: 0.03905803710222244

Paint Seed: 628

Цена 1591,40 pуб.