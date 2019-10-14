Как вам игрушка?

Archi113 Стоит ли в нее вообще начинать играть?

Dominicjehshd Намальна

caenji класно класна

q45ertyuiop_ Нет не стоит

Clover_GG Не играл

HeavyVuli Не играю

3234Gena топ игрушка

3234Gena советую всем

3234Gena а я пашол

3234Gena ой я ишё тут уже иду

tookank норм грати можна

KJGITYwaffle Стоит поиграть?

ed_ik2228 эхххх у меня не поддерживается

HeavyVuli Не знаю

asdfgbnm aeeewszfzgjcfdyutrjdjvhjyukhjyuufvukvfvjgtfvktvfktvgkftgtfugkvutfgvftuutvrydtyvdytvdtfby

TopPro Не играл

OxOtNiC_XD Ещё не играл

Vuft8 ну такое но в ней есть плюсы))))))

cuperzikihka ghbdtn dct rfr ltkf







Gordei_2010 Группа норм

MatikPlayUK норм





roman2020 забрал.... рандом ключ.

Ну был бы рандом на отстой игры, ладно. Но! Эти отстой игры все раздавали бесплатно)))

roman2020 Та там мы будем в очках виртуальной реальности катать где разрешение 4к, чтоб пикселей не видклм

morryfer ВАЩЕ ТОП