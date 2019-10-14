Как вам игрушка?

Стоит ли в нее вообще начинать играть?
эхххх у меня не поддерживается
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ну такое но в ней есть плюсы))))))
забрал.... рандом ключ.
Ну был бы рандом на отстой игры, ладно. Но! Эти отстой игры все раздавали бесплатно)))
Та там мы будем в очках виртуальной реальности катать где разрешение 4к, чтоб пикселей не видклм
Если вы не можете дозвониться до вас дозвониться выйдешь на связь не выходит на связь не выходит на связь не выходит на связь не выходит на связь не выходит на связь не выходит на связь не выходит на