Что по читам в ксго

hanfred
hanfred
Gem32
guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem1,400
guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
Gem1,187
begallicintia
begallicintia
Gem28
viperlegend266
viperlegend266
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
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guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
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anthonyalejandro.1991
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Gem12
sworddog
sworddog
Gem30
guilerhukas
guilerhukas
Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
Rain

Gem0

AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
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Что по читам в ксго

Egor2839 avatar

Egor2839

October 13, 2019 at 12:27 PM

Большое количество людей играет с читами не задумываясь как эьо влияет на игрк других людей я считаю что это плохо так как это мешает играть честным людям и не могут поднять звание я считаю надо улучшить вак систему
mone1 avatar

mone1

October 13, 2019 at 01:37 PM

много читеров особенно когда сделали кс бесплатным читеров вообще много стало
Warnig avatar

Warnig

October 13, 2019 at 02:05 PM

норм , игруха топ
Anonymous13776 avatar

Anonymous13776

October 13, 2019 at 04:46 PM

ДА ето очень плохо
Anonymous13776 avatar

Anonymous13776

October 13, 2019 at 04:47 PM

Думаю что ети люди должны перестать делать и подуматью:grinning:
nikitamnk avatar

nikitamnk

October 13, 2019 at 06:21 PM

Очень много читеров начинают попадаться на ранге Заслуженный-магистр хранитель
NIK1978 avatar

NIK1978

October 13, 2019 at 07:54 PM

Да ничего, читы как читы, одинаковые, ога.
wiking_522 avatar

wiking_522

October 16, 2019 at 10:23 PM

Читеров слишком много. Лучше с праймом играть
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Что по читам в ксго - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag