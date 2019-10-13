Что по читам в ксго

Egor2839 Большое количество людей играет с читами не задумываясь как эьо влияет на игрк других людей я считаю что это плохо так как это мешает играть честным людям и не могут поднять звание я считаю надо улучшить вак систему

mone1 много читеров особенно когда сделали кс бесплатным читеров вообще много стало

Warnig норм , игруха топ

Anonymous13776 ДА ето очень плохо

Anonymous13776 Думаю что ети люди должны перестать делать и подуматью:grinning:

nikitamnk Очень много читеров начинают попадаться на ранге Заслуженный-магистр хранитель

NIK1978 Да ничего, читы как читы, одинаковые, ога.

