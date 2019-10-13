Что по читам в ксго

Большое количество людей играет с читами не задумываясь как эьо влияет на игрк других людей я считаю что это плохо так как это мешает играть честным людям и не могут поднять звание я считаю надо улучшить вак систему
много читеров особенно когда сделали кс бесплатным читеров вообще много стало
Думаю что ети люди должны перестать делать и подуматью:grinning:
Очень много читеров начинают попадаться на ранге Заслуженный-магистр хранитель
Да ничего, читы как читы, одинаковые, ога.
Читеров слишком много. Лучше с праймом играть