игра про множество машин, которые создаёшь ты из множества частей начиная пушками заканчивая шипами и т.д. входишь в бой и мочишь вражеские машины
Пока не покажу как в былках а там уже есть клан нажимаешь на весы урок в в былках а я виграв у вас есть для этого нужно и напиши мне как раз в в былках я победил в розигрише а я не могу понять что там
She'd been sent using my own and Germany and I have a great day today and Germany and I will have to get a new one is for the use of America account for the use you as a call from the following lithus
делаешь машину из всякого метала и сражаешься
неплохая игруля мне нравится
Игра то не плохая но после примерно пары дней , начинаеться так трудно качаться так как силы могут быть равными а уровни оружия разные и твоя хлипкая тарантайка разлетаеться на щепки не успев поиграть