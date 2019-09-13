есть ли смысл тратить на нее время,или игра на один раз?

cohah есть ли смысл тратить на нее время,или игра на один раз?

yarik_d20 Ну для мене на один раз залежить як кому зайде

lil_boxer если играть всерьёз нет, а если пофанится то можнго





lil_boxer ты устанешь до 10 уровня танка идти





alan_wolf Не думаю.

Обычно в таких играх есть некий предел, после которого прокачка возможна исключительно через донат.

Что, мягко говоря, не есть хорошо.

Это общий минус условно бесплатной модели распространения игр.

damir4434 я тоже согласен что не думаю.

Ufghdrgh5 40 проц у же скоро 3 уровень



