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есть ли смысл тратить на нее время,или игра на один раз?

cohah avatar

cohah

September 13, 2019 at 08:57 PM

есть ли смысл тратить на нее время,или игра на один раз?
yarik_d20 avatar

yarik_d20

September 25, 2019 at 12:47 AM

Ну для мене на один раз залежить як кому зайде
lil_boxer avatar

lil_boxer

September 26, 2019 at 02:01 PM

если играть всерьёз нет, а если пофанится то можнго

lil_boxer avatar

lil_boxer

September 26, 2019 at 02:01 PM

ты устанешь до 10 уровня танка идти

alan_wolf avatar

alan_wolf

September 29, 2019 at 02:21 AM

Не думаю.
Обычно в таких играх есть некий предел, после которого прокачка возможна исключительно через донат.
Что, мягко говоря, не есть хорошо.
Это общий минус условно бесплатной модели распространения игр.
damir4434 avatar

damir4434

October 3, 2019 at 12:24 PM

я тоже согласен что не думаю.
Ufghdrgh5 avatar

Ufghdrgh5

October 6, 2019 at 12:08 AM

40 проц у же скоро 3 уровень

Puchokk avatar

Puchokk

November 12, 2019 at 03:44 AM

Тут спокойно до конца без доната можно качаться, просто многие забрасывают раньше
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есть ли смысл тратить на нее время,или игра на один раз? - War Thunder Forum on Gamehag