есть ли смысл тратить на нее время,или игра на один раз?
Ну для мене на один раз залежить як кому зайде
если играть всерьёз нет, а если пофанится то можнго
ты устанешь до 10 уровня танка идти
Не думаю.
Обычно в таких играх есть некий предел, после которого прокачка возможна исключительно через донат.
Что, мягко говоря, не есть хорошо.
Это общий минус условно бесплатной модели распространения игр.
я тоже согласен что не думаю.
40 проц у же скоро 3 уровень
Тут спокойно до конца без доната можно качаться, просто многие забрасывают раньше