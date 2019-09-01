конечно, годнота однако...
Мне ишо чуть чуть до 3 лвл )))
игра хорошая лялька играет ей нравится
вообще игра про поезда наверно классная а может и нет, я не играл то в игру)))
Игра просто парится за счёт рекламы, а так смысла в игре почти нет, не знаю даже кто в неё будет играть..
не знаю что за игра,не играл в нее,но думаю попробовать сыграть как-нибудь на этих выходных,может зайдет,а может и нет!это узнаем только после)
скажите пожалуйста что делать в третьем задании???? какой такой (складской) Машинный дом нужно улучшить до 6 уровня????