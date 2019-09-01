Норм игра

Zakhg Игра норм

JustHaruka Прикольная игра

unknown_sorry конечно, годнота однако...

LLIAP 3 уровень хочу

DaniliuZo Мне ишо чуть чуть до 3 лвл )))

panda1108 секс ваууууууу

panda1108 вапвапываы

gfbhgfhn15hj14 тоьрпоьтрьтапрсот

NazaD игра хорошая лялька играет ей нравится

Kader1308 вообще игра про поезда наверно классная а может и нет, я не играл то в игру)))

dodger3 Согласен с тобой

artem055s Игра просто парится за счёт рекламы, а так смысла в игре почти нет, не знаю даже кто в неё будет играть..

ret_4k клевая игра





A2919 алилуя

KoooT норм игра

crazy_house игра нормульная такая

3476Y фцкецка

Runner76 да вроде норм гнроа

AdskiyMehaniK не знаю что за игра,не играл в нее,но думаю попробовать сыграть как-нибудь на этих выходных,может зайдет,а может и нет!это узнаем только после)

Dhyd gdgdgd

Vovaf2008 топова игра

Vovaf2008 п





alfa_komandor скажите пожалуйста что делать в третьем задании???? какой такой (складской) Машинный дом нужно улучшить до 6 уровня????

xalid1 ради кд можно играть