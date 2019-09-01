Rain

Gem111

unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Норм игра

Zakhg avatar

Zakhg

September 1, 2019 at 06:08 PM

Игра норм
JustHaruka avatar

JustHaruka

September 1, 2019 at 06:29 PM

Прикольная игра
unknown_sorry avatar

unknown_sorry

September 3, 2019 at 09:47 PM

конечно, годнота однако...
LLIAP avatar

LLIAP

September 9, 2019 at 10:03 AM

3 уровень хочу
DaniliuZo avatar

DaniliuZo

September 11, 2019 at 04:37 PM

Мне ишо чуть чуть до 3 лвл )))
panda1108 avatar

panda1108

October 11, 2019 at 09:33 PM

секс ваууууууу
panda1108 avatar

panda1108

October 11, 2019 at 09:33 PM

вапвапываы
gfbhgfhn15hj14 avatar

gfbhgfhn15hj14

September 1, 2020 at 10:19 AM

тоьрпоьтрьтапрсот
NazaD avatar

NazaD

September 5, 2020 at 11:26 PM

игра хорошая лялька играет ей нравится
Kader1308 avatar

Kader1308

September 6, 2020 at 04:01 PM

вообще игра про поезда наверно классная а может и нет, я не играл то в игру)))
dodger3 avatar

dodger3

September 10, 2020 at 05:22 PM

Согласен с тобой
artem055s avatar

artem055s

September 11, 2020 at 01:39 AM

Игра просто парится за счёт рекламы, а так смысла в игре почти нет, не знаю даже кто в неё будет играть..
ret_4k avatar

ret_4k

September 11, 2020 at 09:03 PM

клевая игра

A2919 avatar

A2919

September 11, 2020 at 09:27 PM

алилуя
KoooT avatar

KoooT

September 13, 2020 at 11:17 AM

норм игра
crazy_house avatar

crazy_house

September 14, 2020 at 03:45 PM

игра нормульная такая
3476Y avatar

3476Y

September 16, 2020 at 08:44 PM

фцкецка
Runner76 avatar

Runner76

September 20, 2020 at 03:09 PM

да вроде норм гнроа
AdskiyMehaniK avatar

AdskiyMehaniK

September 22, 2020 at 10:53 AM

не знаю что за игра,не играл в нее,но думаю попробовать сыграть как-нибудь на этих выходных,может зайдет,а может и нет!это узнаем только после)
Dhyd avatar

Dhyd

September 25, 2020 at 10:56 PM

gdgdgd
Vovaf2008 avatar

Vovaf2008

September 25, 2020 at 10:58 PM

топова игра
Vovaf2008 avatar

Vovaf2008

September 25, 2020 at 10:58 PM

п

alfa_komandor avatar

alfa_komandor

April 5, 2021 at 07:55 PM

скажите пожалуйста что делать в третьем задании???? какой такой (складской) Машинный дом нужно улучшить до 6 уровня????
xalid1 avatar

xalid1

April 5, 2021 at 09:33 PM

ради кд можно играть
Muhammad2355 avatar

Muhammad2355

April 6, 2021 at 01:14 AM

игра норм статья клёвая
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