Pes vs fifa

Co jest lepsze

Myśle że Konami to dobra Firma z Grami ale Ea robi Fife już tak gdzieś 20 Lat jak źle napisłem poprawnie więc Fifa Wygrywa na tą chwilę

theexitus

Dla mnie lepsza jest fifa ,wielu youtuberów nagrywa z fify co wykazuje ,że jest bardziej grywalna.PES jest mniej spopularyzowany.Jak bym miał polecać tak od siebie to wybrał bym fife chociażby ze względów ,że ma tryb ultimate team,który jest naprawdę ciekawy.Mimo to polecam zagrać w demo fify ,a następnie w demo PES'a i zdecydować ,który silnik gry i mechanika jest Tobie na ręke.