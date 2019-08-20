Rain

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Что такое WOT?

san4ou avatar

san4ou

August 20, 2019 at 01:04 PM

Клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй мировой войны, разработанная белорусской студией Wargaming.net. Разработчиками игра позиционируется как массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре action с элементами ролевой игры, шутера и стратегии. Концепция World of Tanks базируется на командных танковых сражениях в режиме PvP. Игра вышла 12 августа 2010 года и имела только русскоязычную версию. Выпуск локализованной игры World of Tanks в Европе и в Северной Америке состоялся 12 апреля 2011 года.
slava07171 avatar

slava07171

August 20, 2019 at 02:20 PM

ации о твоей регистрации. Тебе следует открыть новый аккаунт в игре через наш сервис.

1 JULY 2017 09:36



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Что такое WOT? - World of Tanks Forum on Gamehag