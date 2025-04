Primera tarea

DashGH ¿Dónde hago la captura para la primera tarea? Porque me han rechazado todo lo que he mandado, y me ha faltado mandarle foto de mi DNI :'''v

alanpiekk A ver, tranquilidad.El sistema de reconocimiento de capturas a veces falla, pero precisamente, ¿Dónde hago la captura para la primera tarea? Porque me han rechazado todo lo que he mandado, y me ha faltado mandarle foto de mi DNI :'''v





renormal io tambien voy por ella





Rubo_868 Hola tengo el juego y no se de que va me pueden explicar?





RMN_Fearless Trata de autos y tu objetivo es destruir los autos enemegos. A mi no me toma las tareas, me estoy empezando a cansar

Krotex91 yo ya habia hecho casi las tres tareas pero por alguna razon me lo volvieron a poner desde la primera tarea pero bueno a comenzar denuevo

DashGH y te quitaron las gemas?



Ozzmadark cuales son las otras dos tareas ? para ir adelantando mientras me aceptan la 1ra





Ozzmadark rechazada... y hasta les marque con paint donde salen las 15 victorias para que lo vean, te hacen perder tiempo tardando 48hs en responder y ni sabes cual es la que sigue para ir adelantando

gadodalai A ver, tranquilidad.El sistema de reconocimiento de capturas a veces falla, pero precisamente, ¿Dónde hago la captura para la primera tarea? Porque me han rechazado todo lo que he mandado, y me ha faltado mandarle foto de mi DNI :'''vrechazada... y hasta les marque con paint donde salen las 15 victorias para que lo vean, te hacen perder tiempo tardando 48hs en responder y ni sabes cual es la que sigue para ir adelantando



julio230766 Empecé hace dos meses y me detuve en 37 batallas ganadas ya que no hay forma ni manera que me acepten las tareas, desde las 20 ganadas estoy mandando captura (más de 15), le he hecho ticket a misty (en inglés, con lo que ha costado), lo he comentado en los foros ¡y nada!

M1GU3L_4NG3L aun no puedo entregarla





EL_COXI aun sigo esperando un heore sin capa me diga como hacerlo

Ismaa_Sanchezz es complicadito pero a medida que subes se van habilitandomas mecanicas de juego y alli puedes obtener algo de experiencia, tambien como ya escribieron antes dejas afk matando o estando offline ganaras tambien,vayan a cazar los boss de mundo y de clan y otras cositas mas

jean_j_vargas No entendí este juego nunca lo pude descargar

Danger_115 Y me la rechazon otras y otra vez, y otraz ya me canseee, ayuden porfa





DashGH Al final me las aceptaron tras insistirle a Misty



Nahuel10p la tarea de la skul? :V

doge_judio NICEEE AJDSJAD

meliodas_ruiz :I ya me traume

relik007 Es una estafa, yo mande mi screen donde se ve que el perfil de gamehag coincide y las batallas ganadas estan en 15/100 . Sin embargo la rechazaron . Ya todo me suena a estafa , creo q dejare la pag

gael1657 me pasa lo mismo, ya van como 6 veces que me rechazan la tarea y ya gané las 15 batallas, se ve claramente en la captura de pantalla

pikenotes Yo creo que esta taraea me gusta ya que tiene todo lo que un juego me gusta mucho guerra y todo lo demas que se imagina un niño de mi edad :v