Jeu trop volumineux !

GalaxyUster

Il y a 3 jours j'ai voulu télécharger World Of Tank, je me suis inscrit et télécharger le laucher, au début sa m'installe 28 Mo de jeu, d'accord, je lance le jeu et la, plus de 2 Go de mise à jour, j'attend les 2 Go, il se sont télécharger et donc, après sa installe la mise a jour, après avoir installer cette mise a jour une autre mise a jour encore de 2 Go était a installer, a ce moment la j'ai abandonné est désinstaller le jeu, il était beaucoup volumineux, si le jeu est mieux optimiser un niveau de place qui prend sur un PC (~2 Go max pour moi) je le réinstallerais avec plaisir, en attendant je me fait de PA d'une autre façons que World Of Tank ! Cordialement,