Я думаю что игре нужен как минимум еще один античит как это сделали например разработчики EFT.
Сомневаюсь, что античит поможет, будет такой же кривой, как и в кс
а какой у пубга античит изи античит или нет
Эту игру может спасти только массовое мигрирование с пабгджи на другие батл рояли. Но основному контенгенту игры (говноеды) и так норм.
Вот в Овервотче читеров вообще незаметно особо. Хотя в пубге раньше еще хуже было.
Оалоалалалалалололололроорорордололооооооооо
зачем читеры это де не интерестно.
Я лутше промовчю... Ладно ок читеров много в папг 5 читеров встретил у меня на играно 841 часов это писец!