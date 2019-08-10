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Читеры

galax1t avatar

galax1t

August 10, 2019 at 05:36 AM

Я думаю что игре нужен как минимум еще один античит как это сделали например разработчики EFT.

thesaddestkid avatar

thesaddestkid

August 10, 2019 at 12:12 PM

Сомневаюсь, что античит поможет, будет такой же кривой, как и в кс

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:20 PM

хеееее

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

а какой у пубга античит изи античит или нет

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

простите но мне надо лвл

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

ф

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

ввфввфвфвфвцв

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

фвфівфівфйвцфцв

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

рфапаграф

marki_turok avatar

marki_turok

August 10, 2019 at 07:22 PM

івафівафаі

YaNaDne avatar

YaNaDne

August 10, 2019 at 09:55 PM

Эту игру может спасти только массовое мигрирование с пабгджи на другие батл рояли. Но основному контенгенту игры (говноеды) и так норм.

secret_kill_tm avatar

secret_kill_tm

August 23, 2019 at 08:09 PM

их так много

Volnov1313 avatar

Volnov1313

August 23, 2019 at 10:32 PM

Вот в Овервотче читеров вообще незаметно особо. Хотя в пубге раньше еще хуже было.

_15895 avatar

_15895

September 8, 2019 at 11:30 PM

Оалоалалалалалололололроорорордололооооооооо

Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 12, 2019 at 04:52 PM

читоры просто не люди

Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 12, 2019 at 04:52 PM

зачем читеры это де не интерестно.

Quastee avatar

Quastee

September 12, 2019 at 08:41 PM

Их тут много!

Z1ck37 avatar

Z1ck37

September 13, 2019 at 02:54 PM

Читеры играют в Роблокс

Superlakio avatar

Superlakio

September 14, 2019 at 12:51 AM

Я лутше промовчю... Ладно ок читеров много в папг 5 читеров встретил у меня на играно 841 часов это писец!

_mrcheeser_ avatar

_mrcheeser_

September 14, 2019 at 10:17 AM

многовато

Vegas_ avatar

Vegas_

September 14, 2019 at 10:38 AM

EOHEWHJrhejerjjer

anderlox avatar

anderlox

September 14, 2019 at 11:37 AM

нелюблю читеров

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