ThaUnicornHunter

Najwięcej frajdy dawał mi Object 140. Świetny ruski med, który może robić za wsparcie jak i na pierwsza linie. Szybki, zwinny, niezbyt duże obrażenia, ale nadrabia to świetnym czasem przyładunku. Drugi med to nic innego jak tzw Batmobile [batchat-25t] jeśli wiesz jak grać magazynkami to jest czołg dla ciebie. Znacznie szybszy i zwrotniejszy od Obj140. Do tego dużo mniejszy. Aczkolwiek to specyficzny czołg, którym musisz poszukać ofiary i się do niego przykleić na 1 lini zejdziesz w 5sekund. Z ciężkich warto polecić IS-7 pancerz potrafi zrykoszetowac sporo, działo jest całkiem ok. Troche mulisty, ale nadal ciekawy. Z artyleri to jedna słuszna t T92 nic tak nie wali [zwłaszcza z golda] jak to **********. Czołg na hita? Nie ma problemu. Z niszczycieli to godzilla. Kek to jest coś co już dawno powinni znerfić...