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Crossout

Crossout

Crossout

Information

Crossout - это игра MMO, локализованная в пост-апокалиптическом мире. Она былa разработана создателями знаменитого War Thunder и даст нам совершенно обновленный игровой процесс .

Те, кто считают, что Crossout - это еще один клон игр Wargaming или War Thunder, будут приятно удивлены - создатели позаботились о том, чтобы так не было, изменив несколько важных аспектов игры. Одним из самых значительных является то, что можно полностью модифицировать транспротные средства. Перед игроком стоит задача сделать свой собственный четырехколесный (или более!) автомобиль с нуля, выбрав один из тысяч различных компонентов. Забудь о готовых машинах, эта игра - настоящее удовольствие для водителей и любителей Lego! От Тебя зависит , как будет выглядеть Твой «автомобиль». Итак, хочешь, чтобы у него была бензопила? Конечно! Пулемет? Нет проблем! Такая свобода сборки заставляет каждое транспортное средство выглядеть по-разному и уникально на поле битвы, а также дает  широкие возможности творческому мышлению игрока, помогает нанести команде врагов максимальных ущерб.

Когда мы говорим о игре Gaijin, нельзя забывать о невероятно развитой системе повреждений, которая может быть известна из других игр этой студии и где можно полностью забыть о таких вещах, как "очки жизни". У каждого автомобиля есть слабое место, и трюк заключается в том, чтобы сохранить наше собственное транспортное средство с минимальным их количеством, а также умело использовать слабые места наших врагов.

Микро-платежи, которые можно найти в Crossout, неинвазивны и не оказывают большого влияния на игровой процесс. Намного эффективнее будет просто найти слабое место у Ваших врагов!

Crossout - это, без сомнения, игра, в которую нельзя не сыграть, поэтому присоединяйтесь к этому постоянно растущему сообществу!


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