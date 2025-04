Crossout to osadzone w post-apokaliptycznym świecie MMO akcji twórców sławnego War Thunder, będące propozycją na zupełnie odświeżoną rozgrywkę na nieco odmiennych warunkach.



Jeśli sięgając po Crossout spodziewacie się kolejnej kalki gier Wargaming oraz samego sławnego War Thunder, to spotka was miłe zaskoczenie - studio zadbało o to, by tak nie było, zmieniając kilka bardzo istotnych aspektów. A najważniejszym z nich są całkowicie modyfikowalne pojazdy! Gracz zostaje postawiony przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie własnych czterech (lub więcej!) kółek od zera, spośród tysięcy różnorakich komponentów. Zapomnijcie o domyślnie stworzonych pojazdach, ta gra to prawdziwa gratka dla amatorów motoryzacji i klocków Lego! Tylko od Ciebie zależy to, jak będzie wyglądało Twoje autko. Chcesz ją wyposażyć w piłę mechaniczną? Proszę bardzo! A może karabin maszynowy? Nie ma problemu! Ta swoista dowolność sprawia, że każde auto wygląda zupełnie inaczej i wyjątkowo na polu bitwy, przelewając duszę każdego uśpionego artysty, który będzie siać zniszczenie w szeregach drużyny wroga.



Jeśli mowa o grze Gaijinów, to nie można zapomnieć o niezwykle zaawansowanym systemie zniszczeń, który znamy z innych produkcji studia i gdzie należy całkowicie zapomnieć o czymś takim, jak punkty życia. Każdy z pojazdów posiada słaby punkt i sztuką jest, by nasz własny pojazd posiadał ich jak najmniej oraz wykorzystać te, które są obecne u naszych przeciwników.



Obecne w Crossout mikropłatności są nieinwazyjne i nie mają ogromnego wpływu na naszą zabawę. Nie płacąc nawet grosza, wciąż możemy pokonać przeciwnika, który wydał na części do swojej machiny zniszczenia niemałą fortunę. Wystarczy tylko znaleźć słaby punkt!



Crossout to z pewnością produkcja obok której nie można przejść obojętnie, tak więc dołącz do tej wciąż prężnie rozwijającej się społeczności już dziś!