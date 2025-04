Crossout est un jeu MMO d'action situé dans un monde postapocalyptique, créé par les développeurs du fameux War Thunder et étant une nouvelle proposition pour un gameplay complètement rafraîchi sur des conditions légèrement différentes.



Si en jouant à Crossout, vous vous attendez à voir encore un autre calque des jeux du Wargaming et du fameux War Thunder, alors vous serez agréablement surpris - les Gaijins ont fait de leur mieux pour que ce ne soit pas le cas en y changeant quelques aspects très importants. Le plus important d'entre eux est le fait que les véhicules sont entièrement personnalisables ! Le joueur est confronté au défi de créer ses propres quatre (ou plus) roues à partir de zéro, en ayant un choix parmi des milliers de divers composants. Oubliez les véhicules créés par défaut, ce jeu est un vrai régal pour les amateurs de l'automobile et de Lego ! Cela dépend seulement de vous à quoi votre auto va ressembler. Voulez-vous la doter d'une scie à chaîne . Allez-y ! Ou peut-être une mitrailleuse ? Pas de problème ! Cette flexibilité spécifique à ce jeu rend chaque véhicule complètement différent des autres et unique sur les champs de bataille sur lesquels vous ferez des ravages dans les rangs de l'équipe adverse.



Lorsqu'on parle des Gaijins, nous ne pouvons pas passer à côté du système de dommage extrêmement avancé qui nous est familier des autres jeux de ce studio et où nous devons oublier tout ce que nous savons sur des points de vie. Chaque véhicule a un point faible et l'astuce consiste à ce que notre propre véhicule en ait le moins possible et d'utiliser ceux de nos ennemis.



Le système de micropaiement non invasif et n'ont pas un grand impact sur notre jeu. En ne payant strictement rien, nous pouvons toujours battre un adversaire, qui a dépensé une petite fortune pour acheter des pièces pour sa machine de destruction. Il faut juste trouver un point faible !



Crossout est sans aucun doute un jeu qui ne peut pas être ignoré, rejoignez donc cette communauté grandissant en plein essor dès aujourd'hui !